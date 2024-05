Keine Lust auf Arbeit?! - "Wir brauchen mehr Selbstwirksamkeit im Job"

Haben die Deutschen wirklich keine Lust auf Arbeit mehr? ++ Die mit dem Wolf arbeiten ++ Demokratiebildung an der Berufsschule

Warum fehlt uns die Lust auf Arbeit?

Sogar die Amerikaner machen sich Sorgen um die Arbeitsmoral der Deutschen. Das US-Nachrichtenportal Bloomberg fragte die Tage in einem Beitrag: hat Deutschland seine berühmte Arbeitsmoral vergessen? Hintergrund sind Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft IW, wonach Deutschland im Vergleich mit anderen wirtschaftsstarken Ländern nur einen hinteren Platz belegt, was die Zahl der pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden angeht. Darüber sprechen wir mit Ingo Hamm, der sich in seinem neuen Buch "Lust auf Leistung - wie wir Arbeit wieder lieben lernen" genau mit diesem Thema beschäftigt. Interview mit Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt.

Weitere Themen der Sendung:

Die mit dem Wolf arbeiten - Unterwegs mit einer Großkarnivorenbeauftragten. Reportage von Wolfgang Brauer.

Trennung Arbeit und Privates. Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

Mehr Demokratie wagen - DGB wirbt in Berufsschulen. Beitrag von Stefan Schlegel.

SWR1 Brief der Woche an Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern

Einer der renommiertesten und erfolgreichsten Fußballclubs der Welt sucht einen neuen Trainer. Doch bislang hagelt es Absagen. Niemand scheint den 1. FC Bayern trainieren zu wollen. Mit ein Grund dürften auch verbale Attacken des derzeitigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß auf den aktuellen Trainer Thomas Tuchel sein. Glosse von Sabine Geipel.