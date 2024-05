Nach dem Abi: Orientierungsstudium?!

Interview: Das bringt das Studium vor dem Studium +++ Herrenberg-Urteil: Festanstellung von Mainzer Musikschullehrern läuft langsam +++ Interview: Was Melkmaschinen und KI in der Arbeitswelt gemein haben

Orientierungsstudium bringt Selbsterfahrung und Entscheidungsfreude!

In Baden-Württemberg ist gerade das schriftliche Abi durch. Die Abiturienten in Rheinland-Pfalz haben es schon komplett geschafft. Und damit stehen viele von ihnen jetzt vor Fragen, wie: Was soll ich studieren? Schaffe ich ein Physikstudium, oder ist höhere Mathematik doch zu schwierig? Eine Möglichkeit mehr Klarheit zu bekommen ist ein sogenanntes Orientierungsstudium. Ein Studium vor dem Studium, das Orientierung geben soll. Prof. Christian Schröder ist an der TU Berlin Vizepräsident für Studium und Lehre, hat dort 2012 als einer der ersten ein Orientierungsstudium eingeführt. Seitdem beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema und berät auch andere Hochschulen. Im Interview sprechen wir über den Mehrwert eines Orientierungsstudiums, die Inhalte und die Kosten. Interview mit Prof. Christian Schröder, der an der TU Berlin schon vor Jahren das Orientierungsstudium eingeführt hat.

Weitere Themen der Sendung:

Herrenberg-Urteil: Festanstellung von Mainzer Musikschullehrern läuft langsam. Reportage von Wolfgang Brauer.

Was Melkmaschinen und KI in der Arbeitswelt gemein haben. Interview mit Prof. Philipp Ager von der Uni Mannheim.

"Wie mache ich meine Leidenschaft erfolgreich zum Beruf?" Antwort vom Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an den unbekannten Schildtexter

Das Städtchen NeckarSULM, das so heißt, weil es am Flüsschen Sulm liegt, erfreut sich seit dieser Woche plötzlich bundesweiter Bekanntheit. Verantwortlich dafür ist ein Umleitungsschild mit Worttrennungsfehler, das aus Neckar-Sulm, Neckars-Ulm gemacht hat. Für meinen Kollegen Anno Wilhelm ein sympathischer Fehler und ein guter Grund über eine konstruktive Fehlerkultur im Arbeitsalltag zu sinnieren. Glosse von Anno Wilhelm.