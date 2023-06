Käsespätzle Nuggets mit Preiselbeeren

per Mail teilen

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

500 g Spätzle (hausgemacht oder Fertigspätzle)

100 g Bergkäse, gerieben

100 g Emmentaler, gerieben

100 ml Gemüse- oder Fleischbrühe

2 Zwiebeln, geschält und in Ringe geschnitten

3 EL Schnittlauch, fein geschnitten

1 L Brat-oder Frittieröl zum Ausbacken

Zum Panieren: Mehl, Eier und Semmelbrösel

Zum Servieren: Preiselbeeren im Glas

Zubereitung

In einer Pfanne die Zwiebelringe mit 2 EL Butterschmalz 4-5 Minuten bei mittlerer Hitze rösten. Dann Spätzle zugeben und kurz heiß schwenken. 100 ml Gemüse- oder Fleischbrühe zugeben. Den geriebenen Käse zugeben, rühren, bis der Käse geschmolzen ist. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schnittlauchröllchen zugeben und alles in eine flache Form geben und andrücken. Abkühlen lassen und anschließend im Kühlschrank aufbewahren, bis die Spätzle fest geworden sind.

In der Zwischenzeit Mehl, verquirlte Eier und Semmelbrösel in tiefe Teller bereitstellen.

Die festgewordenen Käsespätzle aus der Form stürzen. Mit einem Messer in 3x5 cm große Stücke schneiden. Zuerst in Mehl wälzen, dann durch die verquirlten Eier ziehen. In Semmelbrösel wälzen.

Die panierten Käsespätzle Nuggets in heißem Öl frittieren, bis diese goldgelb und knusprig sind.

Mit einem Sieblöffel herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Wildpreiselbeeren servieren.

Küchenkäpsele-Tipp Dazu schmeckt knackiger Salat.

Übersicht aller SWR Rezepte