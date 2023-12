per Mail teilen

Heiße Maroni und Maronen-Suppe kennen wir, unser SWR1 Pfännle-Koch Eberhard Braun hat aus Maronen ein kreatives Dessert gezaubert: süße Maronen-Spaghetti.

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

400 g Maronen (fertig vorgekocht)

200 ml Milch oder Pflanzenmilch (zum Bsp. Mandelmilch)

50 g brauner Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

30 g Mandelöl oder anderes Nussöl

1 TL Zimt

2 cl Rum oder Nusslikör (optional)

Extra

150 g Schlagsahne

Schokoraspel

gehackte Mandeln

Zubereitung

Maronen grob hacken

gehackte Maronen mit Milch, Zucker, Vanillezucker und Zimt bei kleiner Hitze etwa 20 Minuten weichkochen (mit Deckel)

Alles in ein hohes Gefäß geben, mit Nussöl (und wer möchte mit Rum oder Nusslikör) verfeinern und noch warm fein pürieren.

Die Maronencreme sollte weich und streichfähig sein. Ist sie zu fest, einfach 2-3 EL Milch dazugeben.

Abkühlen lassen.

Zum Servieren die Maronencreme durch eine Spätzlepresse direkt auf einen Teller drücken, sodass Spaghetti entstehen. Tipp: Alternativ in einen Spritzbeutel mit dünner Tülle füllen und nudelartig aufspritzen.

Sahne halb steif schlagen und auf die Maroni-Spaghetti geben und mit gehackten Mandeln, Schokoladenraspeln und etwas Zimt bestreuen.

SWR1 Küchenkäpsele-Tipps

Wer keinen Spritzbeutel mit dünner Tülle hat, kann die Maronencreme auch in einen Gefrierbeutel füllen. Dann einfach den Beutel an einer Ecke ein kleines Stück abschneiden (3-5 mm). So könnt ihr den Gefrierbeutel wie einen Spritzsack verwenden und die Maronencreme nudelförmig auf Teller drücken.

Wenn ihr danach noch was übrig habt von der Maronen-Creme, könnt ihr tolle Maronentrüffel-Lollis machen.

