"Da freue ICH mich vor allem - meine Familie wahrscheinlich weniger, weil die jetzt wohl schon befürchtet, dass sie hier jetzt Ordnung halten muss." Das war die erste Reaktion von Andreas Brändle, als er erfuhr, dass Aufräumcoach Nadine Brendelberger zu ihm nach Pfedelbach im Hohenlohekreis kommt.

"Wir sind ein ganz normaler Schwäbischer Haushalt"

Das sagt Andreas Brändle aus Pfedelbach über seine Familie.

»Vor der Haustüre sieht noch alles top aus und dann kommt man 'rein und stolpert über die Schuhe. Aber dann geht’s eben weiter...«

... mit dem Kleiderschrank. Wenn Andreas Brändle heimkommt und seine Jacke hineinhängen will, kommt ihm erst einmal all das entgegen, was die Kinder einfach so in der Schrank hineingestopft haben. Ordentlich aufhängen? Is nich!

Einmal bitte die Küche aufräumen!

Aber das wird wohl nicht der Ort sein, an dem Aufräumcoach Nadine Brendelberger ihr ganzes Wissen einsetzen wird. Sondern höchstwahrscheinlich die Kücheninsel. Andreas Brändle ist seit 10 Jahren Hausmann - kocht gerne, aber: Die ständige Unordnung dort macht es ihm kaum möglich, an der Kücheninsel richtig zu kochen. Oder vielleicht findet Nadine ja noch einen anderen Platz, denn, Selbsteinschätzung von Andreas:

»Ich bin der strukturierte Ordentliche, der Rest der Familie hat unterschiedliche Auffassungen von Ordnung.«

Was können Sie von "Endlich Ordnung" mitnehmen?

Über eine Woche lang hatte uns Aufräumcoach Nadine Brendelberger mit in Ihren Alltag genommen und Ihnen bei SWR1 die besten Tipps zum Thema Aufräumen verraten.

Klar, dass Sie sich einen solchen Profi auch gerne zu sich nach Hause holen wollten - sorry, wenn Sie jetzt nicht zu den Gewinner:innen gehören. Aber vielleicht haben wir Sie ja ein bisschen motiviert? Hier gibt's nochmal Tipps für Sie: