SWR1 Buchtipp: "Der Ursula-Effekt" von Mercedes Rosende

Worum geht es im Roman »Der Ursula-Effekt«?

So schlecht kann es laufen. Da kommt der Geldtransporter früher als gedacht und schon läuft der so schön geplante Überfall aus dem Ruder. Es gibt Tote und als sich gerade der eine Gangster des anderen entledigen will, um nicht die Beute teilen zu müssen, taucht Ursula auf und klärt die Situation: Sie zieht einen Revolver und erschießt den raffgierigen Komplizen. Das Geld und den anderen, leicht verdatterten Ganoven nimmt sie mit.

Ein cooler Auftritt, mit dem sich Ursula bei einem ohnehin schon mies gelaunten Obergauner so gar nicht beliebt macht. Und bald gerät sie auch ins Fadenkreuz einer Privatdetektivin. Höchste Zeit, den Abgang zu planen. Und da verfällt die clevere Ursula auf einen ganz besonderen Fluchtweg.

Warum sollte man das Buch »Der Ursula-Effekt« gelesen haben?

Das Buch ist herrlich schräg, witzig und sehr erfrischend. Ein rasanter Krimi um eine ungewöhnliche Heldin, die mit Cleverness und einer schneidigen Portion Sarkasmus den uruguayischen Machos eine lange Nase dreht.

»Ein Krimi, der gnadenlos gute Laune macht.«

Dritter Band der Krimireihe

»Der Ursula-Effekt« ist bereits der dritte Band der eigenwilligen, schwarzhumorigen Krimireihe aus Montevideo von Autorin Mercedes Rosende. Wer noch keine Bekanntschaft mit der tatkräftigen, aber vielfach unterschätzen Heldin gemacht hat, sollte vielleicht erst einmal mit Band 1, der »falschen Ursula« einsteigen.

Aber auch ohne Vorkenntnisse ist »Der Ursula-Effekt« ein rasantes, kurzweiliges Vergnügen. Denn Ursulas genialer Coup bleibt nicht ohne Folgen: bald ist der Oberganove der Stadt hinter ihr her, außerdem die Polizei, eine Privatdetektivin und die eigene Schwester. Und so wird es diesmal richtig eng.