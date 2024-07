In Baden-Württemberg gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Einige davon sind sogar von der UNESCO zum Welterbe ernannt worden. Wie viele solcher Stätten gibt es in Baden-Württemberg?

Die gegebene Antwort ist

Nicht die sieben Weltwunder, aber die sieben Welterbe-Stätten finden sich in Baden-Württemberg. Seit 2021 gehört auch die Kurstadt Baden-Baden dazu.

Das Kloster Maulbronn (seit 1993), die Klosterinsel Reichenau (seit 2000), der Obergermanisch-Raetische Limes (seit 2005), die Prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee und in Oberschwaben (2011). Außerdem zwei Gebäude der Weißenhofsiedlung in Stuttgart, geschaffen vom Architekten Le Corbusier (seit 2016), die Höhlen und die Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb im Ach- und Lonetal (seit 2017) und seit 2021 gehört auch die Kurstadt Baden-Baden dazu.

Übrigens: In Deutschland gibt es insgesamt 52 Welterbe-Stätten.