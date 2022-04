Christian Pätzold , bekannt aus seinen Rollen in diversen Bienzle-Tatorten (SWR) und Soko Stuttgart (ZDF), spielt in "Baden gegen Württemberg" den damaligen Ministerpräsidenten von Württemberg-Baden, Reinhold Maier. Der in Nagold geborene Pätzold ist schwäbischer Muttersprachler und kennt die Lebensumstände der Nachkriegszeit im Land aus der eigenen Familie. Für den Film ging er nochmals tief in die Lebensgeschichte des späteren ersten BW-Ministerpräsidenten Reinhold Maier hinein. Mit ihm sprechen wir in SWR1 Leute über den Film und natürlich über seine eigenen Erinnerungen aus einer bewegten Zeit, als der Grundstein für das heutige Baden-Württemberg gelegt wurde.

Der Film "Baden gegen Württemberg"

Im April 2022 wird Baden-Württemberg 70 Jahre alt. Die Gründung des Bundeslandes im Südwesten Deutschlands, so wie wir es heute kennen, war im Jahr 1952 das Ergebnis einer Volksabstimmung – der ersten in der jungen Bundesrepublik - und das Ergebnis jahrelanger erbitterter politischer Verhandlungen. Einigkeit unter allen Menschen im neuen "Südweststaat" bestand damals bei Weitem nicht: Während in Württemberg über 90 % der Bevölkerung für das neue Bundesland stimmten, sprach sich in Südbaden eine Mehrheit von über 60 % für die Wiederherstellung des alten Landes Baden aus. Das ist der Stoff für den Film "Baden gegen Württemberg", ein Politkrimi vom Regisseur Andreas Köller um die Gründung des Südweststaates, um Ränkespiele und Abstimmungsmanipulationen. Der Film beleuchtet nochmals dieses spannende Ringen und wirft ein Schlaglicht auf den Alltag der Menschen, denn der ist damals von der alltäglichen Not bestimmt. Und das Überleben in der Nachkriegszeit sicherten vor allem die Frauen. mehr...