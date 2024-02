Knapp die Hälfte der Titel der diesjährigen Hitparade wurden bei der ersten Hitparade Top 1000 X vor 25 Jahren (1989) gespielt! Dennoch: Überraschungen gibt es immer - ob nun willkommen oder nicht. Die neusten Entwicklungen der SWR1 Hitparade 2014 haben wir zusammengefasst.

Der Fußball-Sommer lebt weiter

Songs, die in Stadien laufen, werden oftmals zu großen Hits - nicht zuletzt, weil die Menschen emotionale Momente damit verbinden. Der Sommer 2014 war ohne Frage voll solcher Momente und wurde von einigen deutschen Liedern musikalisch begleitet. Unter den Top 10: "Atemlos durch die Nacht" (Platz 4) hat Helene Fischer vor Millionen von Fans und mit der Nationalmannschaft live vorm Brandenburger Tor gesungen. Und "Auf uns" von Andreas Bourani (Platz 10) war der WM-Song der ARD. Mit "Tage wie diese" (Platz 7) konnten die Toten Hosen schon im letzten Jahr weit oben landen. Beim Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft lief dieses Lied vermutlich bei nahezu jedem Public-Viewing.

Trend zu Schlager und Volksmusik

Helene Fischer hat mit "Atemlos durch die Nacht" den deutschen Schlager wieder salonfähig gemacht und deutschsprachige Musik begeistert inzwischen alle Zielgruppen. Allein unter den Top 10 sind drei deutsche Songs vertreten. An diesen Trend haben sich Interpreten wie Andreas Gabalier oder voXXclub angeschlossen. Durch diese Schlager- bzw. Volksmusikwelle sind aber auch Lieder von "alten Hasen" wie Udo Jürgens weiter vorne platziert: "Ein ehrenwertes Haus" führt die Liste der Aufsteiger an und ist 1007 Titel weiter oben als im Jahr zuvor.

Schnell wieder weg vom Fenster

Bei der Hitparade 2014 wurden 1090 Titel gespielt - eine ganze Menge Musik! Trotzdem wird der ein oder andere "sein" Lied vermissen, besonders wenn es letztes Jahr noch unter den Top 1050 war. Die sogenannten "One Hit Wonder" kennt jeder, aber es ist schon überraschend wenn ein Titel wie "Let Her Go" von Passenger im Vorjahr auf Platz 31 war und dieses Jahr gar nicht auftaucht in der Hitparade. So geht es jedes Jahr vielen neuen Songs. Dafür kommen aber auch neue Hits hinzu - von denen ein paar vielleicht länger bleiben. Das sehen wir dann im nächsten Jahr!