Auslegung der Wirklichkeit - Georg Stefan Troller

folgt

Inhaltsverzeichnis

folgt

folgt

Ruth Rieser (* 1965 in Klagenfurt, Österreich) ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, Filmregisseurin und Produzentin. Nach der Schauspielausbildung am Mozarteum Salzburg und ihrem Diplom am Max-Reinhardt-Seminar Wien, folgte das Studium an der École Supérieure d'art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Frankreich und das Studium der Theaterwissenschaften an der Universität Wien. Rieser spielte in Kurz-, Fernseh- und Kinofilmen und nahm u.a. Engagements am Stadttheater Klagenfurt oder dem Staatstheater Stuttgart an. 2013 gründete Rieser die RR* Filmproduktion. Sie wurde mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.