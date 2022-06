Das Festival 2022 ist vorbei, doch vieles bleibt!

Endlich wieder Filme im Kino auf großer Leinwand und mit vollem Sound! Endlich wieder ein Festival mit wirklichen Begegnungen! Das war das SWR Doku Festival 2022 als Publikumsfestival nach zwei Digital-Ausgaben.

Wir bedanken uns bei allen, die das Publikumsfestival 2022 besucht haben, großartige Dokumentarfilme sahen und mit den Regisseur:innen ins Gespräch kamen. Wir bedanken uns ebenfalls bei all jenen, die ihre Filme eingereicht haben, allen Kooperationspartnern und bei den Mitgliedern der Jurys.

Wir hoffen, dass Sie alle Freude an den Filmen hatten und so sehr bereichert wurden mit Bildern und Geschichten, dass Sie das Festival 2023 kaum erwarten können. Denn das Festival-Kino ist nun zwar beendet und der Deutsche Dokumentarfilmpreis 2022 in all seinen Kategorien ist verliehen, doch nach dem Festival ist vor dem Festival.

Auch in 2023 wird es wieder ein SWR Doku Festival geben, wie auch die Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises. Schon im November diesen Jahres beginnt die neue Einreichungsfrist für die die Bewerbung zum Deutschen Dokumentarfilmpreis.

Hoffentlich treffen wir uns dann auch im Juni 2023 wieder bei einem Publikumsfestival, vor Ort im Kino, persönlich mit den Regisseur:innen und Produzent:innen, in der Doku Klasse beim Medienkompetenz-Angebot oder einfach im Café, um über die großartigen Filme zu sprechen.

Wir danken unseren Festivalpartnern und den Preisstiftern, ohne die dieses Festival so nicht stattfinden könnte: Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Norbert Daldrop Förderung für Kunst und Kultur, Haus des Dokumentarfilms -Europäisches Medienforum Stuttgart e.V., Landeshauptstadt Stuttgart.