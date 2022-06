Friedemann Vogel - Verkörperung des Tanzes

Ein besonderer Abend beim SWR Doku Festival widmet sich dem weltbekannten Ausnahmetänzer Friedemann Vogel. Wir lernen seine persönlichen Seiten kennen in einem filmischen Porträt von Katja Trautwein. Anschließend an den Film erleben Sie Friedemann Vogel live vor Ort im Gespräch mit der Regisseurin des Films und dem Moderator Thomas Aders.

22.06.2022, 19:00 Uhr, 60 min + Publikumsgespräch, Gloria 1.

Inhaltsverzeichnis

Schon sehr früh weiß Friedemann Vogel, was er will – er möchte tanzen. Mit 10 Jahren beginnt er seine Ballettausbildung an der John Cranko Schule. Nachdem der gebürtige Stuttgarter seine Eltern überreden kann, nach dem Realschulabschluss von der Schule abzugehen, darf er als 15-jähriger Stipendiat an die Académie de Danse Classique Princesse Grace in Monte Carlo. Schon damals, 1994 beginnt er die Welt zu bereisen und lernt das manchmal einsame Leben eines Berufstänzers kennen. Schließlich zieht es ihn zurück in seine Geburtsstadt Stuttgart, wo er zunächst Teil der Compagnie und schließlich Erster Solist des Staatsballetts wird. 2015 wird Friedemann Vogel vom Land Baden-Württemberg der Ehrentitel Kammertänzer verliehen – die größte Hochachtung, die einem Tänzer in Deutschland zu Teil werden kann. Heute mit 42 Jahren ist er einer der größten Stars der Ballettwelt, hat auf rund 40 Bühnen in 24 Ländern getanzt.

Der dokumentarische Porträtfilm von Katja Trautwein begleitet Vogel in seinem Alltag, gekennzeichnet von steter Bewegung und kompromissloser Leidenschaft. Erzählt wird sein Weg vom hochtaltentierten, jungen Tänzer zu dem Ausnahmekünstler, der er heute ist. Das Publikum folgt Friedemann Vogel auf die heimische Bühne in Stuttgart, zu umjubelten Festivalauftritten in Japan, ist bei Fotoshootings für Hochglanzmagazine und freundschaftlichen Gesprächen mit Regisseur Volker Schlöndorff hautnah dabei.

Im Anschluss an die Filmvorführung führt Thomas Aders, der sich für sein Buch »SeelenTanz – John Cranko und das Wunder des Balletts« über 10 Jahre intensiv mit Ballett auseinandergesetzt hat, durch ein Gespräch mit Regisseurin Katja Trautwein und Ausnahmetänzer Friedemann Vogel. Beide werden an diesem Abend vor Ort sein. Wie ist das, wenn man seiner Leidenschaft für den Tanz sein ganzes Leben unterordnet? Was sind die Sonnen- und Schattenseiten eines Lebens als international gefeierter Star? Und wie war es, dieses bewegte Leben für einige Zeit mit der Kamera zu begleiten? Diesen und vielen weiteren Fragen wird Thomas Aders im Publikumsgespräch mit Katja Trautwein und Friedemann Vogel nachgehen.

SWR ©Katja Trautwein

Friedemann Vogel, in Stuttgart geboren, geht nach seiner Ballettausbildung an der John Cranko Schule in Stuttgart als Stipendiat der Königsfamilie an die Académie de Danse Classique Princess Grace in Monte Carlo, gewinnt bei internationalen Ballett-Wettbewerben zahlreiche Preise – und kommt wieder zurück. 1998 wird er Mitglied im Corps de ballet des Stuttgarter Balletts und 2002 zum Ersten Solist und 2015 zum Kammertänzer ernannt, die größte Wertschätzung und höchste Auszeichnung in Deutschland für das Wirken eines Tänzers. Den internationalen Prix MAYA erhält er im Jahr darauf. 2020 würdigt man Vogel als Outstanding Performer im Rahmen des Deutschen Tanzpreises für seine Kunst, seine langjährige und glanzvolle internationale Karriere. Im letzten Jahr verfasste er als Botschafter des Internationalen Tanztages die offizielle Botschaft des Internationalen Theaterinstituts unter der Schirmherrschaft der UNESCO.

Seit mehr als 20 Jahren begleitet Friedemann Vogel das Stuttgarter Ballett auf Tourneen durch die ganze Welt und ist Gast der renommiertesten Compagnien – vom Mariinsky Theater St. Petersburg bis zum Bolschoi-Ballett-Theater Moskau, vom Teatro alla Scala Mailand bis zum Tokyo Ballet und vielen vielen mehr. Vogel tanzt auf den berühmtesten Bühnen der Welt und nimmt Kritiker und Publikum gleichermaßen für sich und seine Tanzkunst ein. Er kommuniziert mit Bewegungen und so werden seine faszinierenden Darstellungen in dramatischen Balletten ebenso verstanden und gefeiert wie seine elektrisierenden Auftritte in zeitgenössischen Werken.

SWR © Hannah Aders

Dr. Thomas Aders. *1961 Neuenkirchen/ Wf. Historiker. Freie Mitarbeit bei Münsterscher Zeitung und SZ, Hörfunk-Volontariat beim SDR. Reporter in Landesschau und Auslandsredaktion, ARD-Fernseh-Korrespondent 2006–2011 in Südamerika und 2012–2016 im Nahen Osten. Er führte als einziger Fernsehjournalist ein Exklusivinterview mit dem syrischen Diktator Baschar al-Assad. Seit 2017 produziert Aders lange Reportagen und Dokumentationen für ARD und ARTE, für mehrere Filme erhielt er Journalistenpreise. 2020 veröffentlichte Aders 2020 seinen ersten Roman: SeelenTanz – John Cranko und das Wunder des Balletts, für den er mit fast allen Tänzern und Tänzerinnen des Ausnahmechoreografen zum Teil mehrtägige Interviews führte.

SWR © Katja Trautwein

Katja Trautwein. Sie studierte an der Filmakademie BW Regie im Schwerpunkt Fernsehjournalismus – Kultur, Bildung, Wissenschaft und erhielt 2019 mit dem Film Friedemann Vogel – Verkörperung des Tanzes ihr Diplom. Als studentische Regisseurin und Producerin realisierte sie neben Dokus auch fiktionale Kurzformatstoffe. Bei weiteren Filmprojekten war Katja Trautwein konzeptionell und choreografisch tätig sowie im privaten Regionalfernsehen als Nachrichtenmoderatorin. Derzeit arbeitet sie als freie Multimedia-Autorin und Reporterin für den SWR sowie im Produktionsdepartement einer Reportageserie für ARTE. 2021 wirkte sie als Filmemacherin beim Videotanzprojekt Dying Swans des Theaterhauses Stuttgart mit. Sie selbst besucht seit über zwanzig Jahren Tanz- und Ballettunterricht.