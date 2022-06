Die Suche nach dem perfekten Schwarz in den Weiten des Weltraums, den Tiefen des Ozeans und unserer Gefühlswelt, erzählt durch imposante Bilder und anregende Perspektivwechsel.

22.06.2022, 15:00 Uhr, 78 min + Q&A, Gloria 1.

Wo ist es zu finden, das perfekte Schwarz? Und was ist es überhaupt? Die bloße Abwesenheit von Licht oder doch so viel mehr? Diese und viele weitere Fragen stellt dieser Film von Tom Fröhlich an Menschen, deren Antworten verschiedener nicht sein könnten. Die Geschichten der Protagonist:innen dieses Films definieren, was das perfekte Schwarz nun wirklich ist. Keinesfalls nämlich bloß die Abwesenheit von Licht. Nähern sich die einen dem Phänomen auf sachliche oder technische Weise, werden uns auch die sinnlichen und philosophischen Aspekte des perfekten Schwarzes aufgezeigt. Eine Synästhetikerin, die Farben nicht nur visuell, sondern auch als individuelle Töne wahrnimmt, beschreibt Schwarz als einen allumfassenden Zustand, der sich durch ein tiefes Brummen ankündigt. Ein Tätowierer sieht Schwarz als absoluten Endpunkt, den man durch nichts anderes mehr überdecken kann, während ein Fotograf vergeblich nach dem perfekten Schwarz sucht. Für eine Meeresbiologin fühlt sich das komplette Schwarz in den Tiefen des Meeres wiederum wie eine große Geborgenheit an. Meerestiere, die selbst Licht ausstrahlen, verwandeln sich hier in hell leuchtende Sternschnuppen. Und auch der schwarze Nachthimmel sei an keiner Stelle ohne Licht, so ein Astronom. Es lassen sich überall Sterne finden, auch dort, wo das Schwarz des Himmels endlos erscheint.

Imposante Bilder entführen uns an verschiedene Orte auf und außerhalb dieser Erde: in die unendlichen Weiten des Weltraums, die Tiefen des Ozeans, in die (Körper-) Kunst und Musik und nicht zuletzt auch tief in den Kern des Menschseins – das Bewusstsein und die Gefühlswelt. Das perfekte Schwarz erzählt Geschichten von der Suche nach Ruhe, von Trauer und Trost, Verbindung und Entfernung.

SWR ©NCF/ Michael Throne

Tom Fröhlich ist an der Ostsee im norddeutschen Rostock geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur zog er nach Leipzig, um beim MDR eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton zu absolvieren. Tom Fröhlich studierte Motion Pictures an der h_da Darmstadt mit dem Schwerpunkt Dokumentarfilm. Sein Abschlussfilm Ink of Yam gewann den Hessischen Filmpreis 2017 und wurde bei den Internationalen Hofer Filmtagen 2017 uraufgeführt. Das perfekte Schwarz feierte seine Premiere bei den Hofer Filmtagen, die internationale bei der CPH:dox in Kopenhagen. Tom arbeitet heute als freier Regisseur in Leipzig.