Die Suche nach der Liebe führt in diesem Film durch intime Gespräche von den Straßen Londons bis ins Leichenschauhaus zu einer Annäherung an die universelle Frage, was Liebe ist.

24.06.2022, 14:30 Uhr, 50 min, Cinema.

Inhaltsverzeichnis

In ihrem Dokumentarfilm The Obstacle Named Love begibt sich die Filmemacherin auf die Suche nach der Liebe. Die Begegnungen und Gespräche mit einem Obdachlosen auf den Straßen Londons und einem bekannten Musiker in dessen Villa in Los Angeles, die Einladung zum Abendessen bei einer syrischen Familie, der Besuch in einem Leichenschauhaus oder eine Kaffeeverabredung mit zwei Studenten in Stockholm nähern sich in Intimität und Offenheit der universellen Frage an, was Liebe ist.

SWR Raphaela Weihpratizky

Raphaela Weihpratizky studierte von 2016 bis 2021 Film und Video an der Merz Akademie Stuttgart. Die Filmemacherin lebt in Belgien und studiert aktuell Fotografie im Masterstudiengang an der St. Luca School Of Arts, Brüssel. Sie arbeitet darüber hinaus als Freelancerin in den Bereichen Fotografie und Fashion sowie Filmschnitt und Editorial.