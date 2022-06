Ein Leben in schwarz und ohne jeglichen Klang. So könnte man sich das Schicksal taubblinder Menschen vorstellen. Werner Herzog begleitet in Land des Schweigens und der Dunkelheit die taubblinde Fini Straubinger, die entgegen dieser Annahme mit malerischer Genauigkeit die vielen eigenartigen Farbtöne und klingelnden, rauschenden, knackenden Geräusche beschreibt, die sie tagtäglich in ihrem Inneren erlebt.