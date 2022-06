SWR rbb/Oliver Ziebe

Max Moor ist ein schweizer Fernsehmoderator. Seit seinem Diplom an der Zürcher Schauspiel-Akademie arbeitet er als Schauspieler, Autor, Reporter, Produzent und Sänger im deutschsprachigen Raum. Seine Karriere begann mit der Moderation des Kulturmagazins Kunst-Stücke und der Call-in-Sendung Talk Radio beim ORF. Über die Grenzen Österreichs wird er unter anderem als Moderator des VOX-Magazins Canale Grande bekannt, mit dem Telestar, dem Goldenen Gong und dem Silbernen Kabel ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert. Seine Anrede der Zuschauer als »Liebe Zielgruppe« erreichte Kultstatus. Seit 2007 moderiert Moor die ARD-Kultursendung ttt – titel, thesen, temperamente, präsentiert und moderiert eine Vielzahl von Specials und Sondersendungen bspw. auf 3sat und Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Planet Erde – Live in Concert. 2009 veröffentlichte er sein erstes Buch Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. Es folgen drei weitere Titel im Rowohlt Verlag. 2013 ändert Moor seinen Vornamen von Dieter in Max. Mit seiner zweiten Frau Sonja engagiert er sich in dem gemeinsamen Projekt Modelldorf Hirschfelde, nahe des nordöstlichen Stadtrands von Berlin in Brandenburg, für ein »ökologisches und soziales Miteinander«. Seine Tochter aus erster Ehe ist die Schauspielerin Miriam Stein. Die Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises moderiert er 2022 zum vierten Mal, zweimal davon digital im Netz.