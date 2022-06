SWR Stefanie Schweigert

Nicole Köster moderierte die verschiedensten Sendungen in SWR3. Bei SWR2 moderierte sie die Kabarettinstitution SWR2 Studiobrettl und die ARD Hörspieltage. Sie ist Synchronsprecherin für Feature und Dokumentationen. Ab 2009 führte sie durch das Trend- und Lifestyle-Magazin in.puncto im ARD Digitalfernsehen EinsPlus und moderierte die Liveübertragung der Festivals Rock am Ring und New Pop Festival. Sie moderierte beim Filmfest München und bei der Filmschau Baden-Württemberg. Auch für Festivals wie Arena of Sound mit 100.000 Besucher:innen auf dem Stuttgarter Schlossplatz übernahm Nicole Köster die Moderation. Seit 2015 ist Nicole Köster Trainerin für die Volontäre im SWR und Dozentin am Institut für Moderation in Stuttgart und an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Seit 2016 ist sie Moderatorin und Redakteurin der Sendung SWR1 Leute.