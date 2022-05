Gero von Boehm ist Mitglied der Haupt-Jury

SWR Ben Lamberty

Gero von Boehm (*1954, Hannover) studierte Rechts- und Sozialwissenschaften an der Universität Heidelberg und in New York. Währenddessen schrieb er bereits für verschiedene Zeitungen, u.a. für die DIE ZEIT, und arbeitete für den Hörfunk des WDR, des SWF und den Deutschlandfunk. 1975 entstand seine erste Fernsehdokumentation für den damaligen SWF. Drei Jahre später gründete er mit seiner Frau die Produktionsfirma interscience film GmbH. Seitdem entstanden mehr als 100 Dokumentarfilme und Dokudrama-Inszenierungen für ARD, ZDF, ARTE, France 3, RAI und Sundance Channel zu Themen aus Wissenschaft, Kunst und Zeitgeschichte. Neben seinen herausragenden TV-Produktionen interviewte er berühmte Persönlichkeiten für die SWF-Reihe Wortwechsel und die 3sat-Interview-Reihe Gero von Boehm begegnet … Darunter Stephen Hawking, Umberto Eco, Ernst Jünger, Susan Sontag, Alberto Giacometti, Henri Matisse, Henry Moore oder Kurt Masur u.v.m. Zuletzt produzierte er die Terra X-Reihe Unterwegs in der Weltgeschichte mit Hape Kerkeling. Für die Entwicklung und Produktion fiktionaler Stoffe gründete er 2011 die Produktionsfirma LUPA Film. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen darunter den Bayerischen Fernsehpreis (2x), den Kulturpreis der Eduard-Rhein-Stiftung und den Wilhelmine-Lübke-Preis. Er ist Chevalier des Arts et Lettres der Französischen Republik und Mitglied der International Academy of Television Arts and Sciences in New York. Von Boehm hat drei Kinder und lebt in Berlin und Frankreich.