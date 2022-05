Prof. Bettina Reitz ist Mitglied der Haupt-Jury

SWR Robert Pupeter

Bettina Reitz, geboren in Frankfurt am Main, studierte Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und Psychologie in Frankfurt und Berlin. Anschließend arbeitete sie als freie Mitarbeiterin, Regieassistentin, Produzentin, Autorin und Regisseurin. Sie war Redakteurin beim Hessischen Rundfunk und beim ZDF, übernahm als freie Dramaturgin und Projektberaterin TV- und Kinofilmproduktionen und für das Bayerische Filmzentrum den Aufbau und die Leitung des First Movie Programms. Reitz wurde Gründungsmitglied und Produzentin der Produktionsfirma teamWorx GmbH. 2003 ging sie zum Bayerischen Rundfunk und war bis 2011 Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie in der Fernsehdirektion und Fernsehspielchefin. Nach einem Jahr als Geschäftsführerin der Degeto Film GmbH trat sie 2012 ihr Amt als Fernsehdirektorin des Bayerischen Rundfunks an. Seit 2015 ist sie Präsidentin der HFF München. Sie ist Mitglied verschiedener Institutionen, ist im Vergabeausschuss des FFF-Bayern, Stiftungsrat im Kuratorium junger deutscher Film, Vizepräsidentin der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und im Kuratorium des Deutschen Museums. 2009 erhielt sie den Hans-Abich-Preis für besondere Verdienste um den Fernsehfilm. Sie war an zahlreichen preisgekrönten Dokumentar- und Spielfilmen beteiligt, darunter auch an den oscarprämierten Filmen Das Leben der Anderen, Amour und Citizenfour.