“Ich freue mich auf die vielen verschiedenen Produktionen des SWR Doku Festivals 2022”

Liebe Festival-Besucherinnen und Festival-Besucher,

die zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie haben unser kulturelles Leben in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt und uns einmal mehr vor Augen geführt, was uns gefehlt hat – nämlich der persönliche Mehrwert, Kultur gemeinsam mit anderen erleben zu können.

Nach zwei herausfordernden Jahren, in denen ein digitales Alternativprogramm erfolgreich auf die Beine gestellt werden konnte, kehrt das SWR Doku Festival in diesem Sommer nun endlich wieder in die Stuttgarter Kinos zurück. Über diese Rückkehr zur Normalität freue ich mich sehr!

Die Nachrichten sind zurzeit von zahlreichen Krisen wie dem Kriegsgeschehen in der Ukraine, dem globalen Klimawandel und der anhaltenden Pandemie geprägt. Man könnte also die Frage stellen, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, um ins Kino zu gehen.

Mit Blick auf das SWR Doku Festival lautet meine Antwort: Eindeutig ja! Denn hochwertige Dokumentarfilme haben stets den Anspruch, Geschichten zu erzählen, die uns die Augen öffnen, unter die Haut gehen und unsere Horizonte erweitern. Sie geben gerade auch schwierigen, gesellschaftlich relevanten Themen eine Plattform und Menschen, die benachteiligt sind, eine Stimme. So können die Filme Menschen zusammenbringen und sie anregen, gemeinsam nachzudenken und Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu entwickeln.

Als Medienanstalt für Baden-Württemberg unterstützt die LFK das SWR Doku Festival, weil sich gerade Dokumentarfilme besonders gut für den Erwerb von Medienkompetenz eignen. Dokumentarfilme zeichnen sich durch ein hohes Maß an Vorbereitung und Recherche und damit verlässlicher Information aus. Durch die Auseinandersetzung mit Dokumentarfilmen gelingt es besonders gut, sich niederschwellig – aber dennoch intensiv – mit einem Thema auseinanderzusetzen und das Spannungsfeld zwischen Fiktion und Realität zu diskutieren. Gerade Kindern und Jugendlichen, die am Smartphone vor allem kurze und schnelle Clips als Information wahrnehmen, erschließt sich durch den Dokumentarfilm eine andere Art der Medienrezeption.

Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen in diesem Jahr deshalb die Doku Klasse, die im Rahmen des SWR Doku Festivals ein spannendes Begleitprogramm für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte bietet. Durch Angebote im Netz, spannende Dokumentarfilme im Kino und zahlreiche Online-Workshops haben Schulklassen hierbei die Möglichkeit, die Faszination des filmischen Erzählens zu entdecken und sich bewegenden gesellschaftlichen Themen und Fragen anzunähern.

Ich freue mich auf die vielen verschiedenen Produktionen des SWR Doku Festivals 2022 und wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen spannenden Austausch.

Dr. Wolfgang Kreißig

Präsident der Landesanstalt für Kommunikation