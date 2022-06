Atemberaubend schöne Naturaufnahmen des Bayerischen Waldes und die spannende Frage nach der Beziehung zwischen Mensch und Wald, visuell vereinnahmend und inspirierend.

»Sie sind die letzten ihrer Art, Wälder wie der Nationalpark Bayerischer Wald. Dies ist einer der letzten Orte, an dem wir herausfinden können, wie die Natur Dinge regelt.« Diese Worte der Entomologin Diana Six, visuell begleitet von klaren Bächen und grünen Lichtungen, leiten direkt über zu der zentralen Frage, mit der sich Der Wilde Wald beschäftigt – wieviel Mensch braucht der Wald?

Die Natur sich selbst zu überlassen, bringt auf der einen Seite gewaltige Schönheit und Artenvielfalt mit sich. Andererseits verbietet es dem Menschen aber auch, im Falle vermeintlicher Naturkatastrophen einzugreifen. Ob es ein Orkan ist, der die Bäume reihenweise niedermäht, oder der Borkenkäfer, der sich rasant vermehrt – der wilde Wald ist sich selbst überlassen. Dieser Umstand traf in der breiten Bevölkerung vor Ort nicht selten auf Unverständnis und löste heftige Debatten aus. Dürfen wir bei einem Massensterben von Bäumen tatenlos zusehen oder sollten wir eingreifen? Braucht uns der Wald oder sind es nicht vielmehr wir, die ihn brauchen? Und wie viel Wildnis sind wir bereit zuzulassen – und zu welchem Preis?

Das Beispiel des Bayerischen Waldes zeigt eindrücklich, wie die Natur sich ohne menschliches Eingreifen selbst regeneriert. Flora und Fauna atmen auf, wenn der Mensch von der Rolle des Gestalters und Nutzers in die des demütigen Bewunderers wechselt. Dieser bildgewaltige Dokumentarfilm wirft grundlegende Fragen über das Verhältnis von Mensch und Natur auf und vereinnahmt sein Publikum durch atemberaubend schöne Naturaufnahmen. Außerdem begleitet er verschiedene Protagonist:innen, die im wilden Wald Antworten auf kleine und große Fragen des Lebens oder einfach nur die Nähe zur unberührten Natur suchen, die das Publikum förmlich spüren kann.

Lisa Eder legt den Fokus ihrer Filme auf die Beziehung von Mensch und Natur. Eine große Neugierde an Geschichten sowie ein hohes Maß an kreativer visueller Umsetzung zeichnen ihre preisgekrönten Arbeiten aus. Sie verfügt über internationale Dreherfahrung. Nach einem Studium in Neuerer Deutscher Literatur, Psychologie und Politikwissenschaften, einem Volontariat in New York und einer journalistischen Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk arbeitete sie freiberuflich. 2017 hat sie die Lisa Eder Film GmbH gegründet, um Filme unabhängig produzieren zu können. Lisa Eder ist Jurymitglied bei Filmfestivals und als Dozentin für Dramaturgie tätig