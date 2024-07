Iffezheimer gewinnt wichtigstes Galopprennen in Deutschland

per Mail teilen

Mit diesem Sieger haben die wenigsten gerechnet. Beim 155. deutschen Galopp-Derby in Hamburg gewann der Iffezheimer Jockey Thore Hammer-Hansen auf dem Hengst Palladium.

Der große Außenseiter Palladium, ein dreijähriger Hengst, hat das 155. deutsche Galopp-Derby gewonnen. Im mit 650.000 Euro dotierten Rennen setzte sich der Hengst unter dem Jockey Thore Hammer-Hansen (24) in Hamburg-Horn nach 2.400 Metern gegen Borna mit Andrasch Starke im Sattel und Augustus mit Michal Abik durch.

Große Freude bei Iffezheimer Jockey

"Auf den Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet", sagte Jockey Hammer-Hansen mit Tränen in den Augen. "Ich bin überwältigt und unendlich stolz." In einem der spannendsten Finishs in der Derby-Geschichte lag Palladium mit Hals-Vorteil gegen Borna vorn, Augustus war nur einen Kopf zurück. Der vor dem Rennen als Favorit gehandelte Narrativo landete nur auf Platz 14 von 18 Startern.