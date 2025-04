Springreiter Hans-Dieter Dreher hat in der zweiten Wertungsprüfung beim Weltcup-Finale in Basel als bester Deutscher den vierten Platz belegt. Der Sieg ging an den Schweizer Martin Fuchs.

Es war ein fast perfekter Auftritt am Freitagabend in der Basler St. Jakobshalle: Nach einer souveränen Runde im Normalparcours sah es für Hans-Dieter Dreher und Schimmelwallach Elysium im Stechen bis zum letzten Sprung wieder nach einem schnellen, fehlerfreien Ritt aus. Doch dann passte die Distanz zum abschließenden Oxer nicht. Vier Strafpunkte in einer Zeit von 42,26 Sekunden bedeuteten Rang vier. Insgesamt hatten sich sechs Starterpaare fürs Stechen qualifiziert. Der Sieg ging an den Schweizer Martin Fuchs vor Max Kühner (Österreich) und Alessandra Volpi (USA).

Besonderes Weltcup-Finale für Hans-Dieter Dreher

Für Hans-Dieter Dreher ist dieses Weltcup-Finale fast ein Heimspiel. Der heimische Stall in Eimeldingen (Kreis Lörrach) liegt nur knapp 15 Kilometer entfernt. "Ich bin schneller zuhause als die anderen Reiter im Hotel", erzählte er im Interview mit SWR Sport. In der ersten Wertungsprüfung am Donnerstagabend hatte der 53-Jährige noch seinen Fuchswallach Vestmalle des Cotis gesattelt. Zwei Abwürfe bedeuteten am Ende Rang 22. Nun konnte er im Gesamtranking einige Plätze gutmachen.

Richard Vogel springt auf Platz elf

Zweitbester Deutscher am Freitagabend wurde Richard Vogel. Mit seinem sprunggewaltigen Hengst United Touch gelang ihm im Normalparcours eine souveräne Runde - bis zum letzten Hindernis. Über das flog United Touch etwas zu flach, die oberste Stange ging zu Boden. Das bedeutete Rang elf, vor Marcus Ehning auf Coolio und seiner Lebensgefährtin Sophie Hinners auf Iron Dames my Prins. Mario Stevens kam mit Starissa auf Platz 18.

Damit sind alle Deutschen für das Finale am Sonntag qualifiziert. Im ersten Umlauf sind die 30 Besten der zwei bisherigen Wertungsprüfungen startberechtigt, im zweiten dann noch die besten 20 Reiter und Reiterinnen.

Hinners beste Deutsche vor dem Finale am Sonntag

Im Gesamtranking liegt Sophie Hinners als beste Deutsche auf Rang neun. Gleich hinter ihr folgen Richard Vogel und Hans-Dieter Dreher. Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (15.) wird ebenso wie Mario Stevens (20.) nicht mehr ins Titelrennen eingreifen. In Führung liegt der Franzose Julien Epaillard, obwohl er auf das Stechen am Freitagabend freiwillig verzichtete.