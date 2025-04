Weltcup-Finale: Versöhnlicher Abschluss für Richard Vogel und Co.

per Mail teilen

Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Finale in Basel einen versöhnlichen Abschluss hingelegt. Sophie Hinners und Richard Vogel gelangen Nullrunden im zweiten Umlauf.

Beim Final-Turnier der Weltcup-Saison haben die deutschen Springreiter das Podium verpasst. Den Titel bei der inoffiziellen Hallen-Weltmeisterschaft sicherte sich in Basel Julien Epaillard. Der Franzose gewann mit Donatello vor dem Briten Ben Maher mit Point Break.

Beste Teilnehmerin aus dem deutschen Quintett war Sophie Hinners. Die 28 Jahre alte Debütantin aus Pfungstadt ritt mit Iron Dames My Prins auf Platz fünf. Richard Vogel kam mit United Touch direkt dahinter auf Rang sechs.

Gemischte Gefühle bei Bundestrainer Becker

"Am Ende noch zwei versöhnliche Runden", resümierte Bundestrainer Otto Becker, gab aber zu: "Wir hatten hier keinen Lauf. Viele gute Runden, aber ganz oft einen Fehler. Das reicht dann nicht, um ganz nach vorne zu kommen." Die Ausbeute sei auch "kritisch zu sehen, weil auf dem Niveau ein Fehler zu viel ist". Insgesamt sei er "nicht unzufrieden, aber auch nicht super zufrieden".

Hinners wie auch Olympiateilnehmer Vogel profitierten von Fehlern der Konkurrenz. Nach je einem Abwurf zum Auftakt fehlte dem Duo zu den vorderen Plätzen zunächst ein gutes Stück. Hinners hatte vor dem Finale unter den Deutschen noch die beste Ausgangsposition besessen. Die 28-Jährige ging nach einem Fehler aus den ersten beiden Prüfungen als Neunte in den Showdown, Vogel folgte dahinter.

Souveräner Sieg für Epaillard, Dreher wird Dreizehnter

Epaillard fuhr seinen ersten Triumph bei der inoffiziellen Hallen-WM hochüberlegen ein. Lediglich einen Abwurf erlaubte sich der Olympia-Bronzegewinner mit der Mannschaft in allen Runden. Hinter Epaillard landeten Ben Maher (Großbritannien) und sein französischer Landsmann Kevin Staut. Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Elysium (13.) und Mario Stevens mit Starissa (18.) leisteten sich jeweils mehrere Fehler. Der dreimalige Sieger Marcus Ehning verzichtete auf den Start im Finale, sein Coolio fühlte sich nicht ganz fit an. Der bislang letzte deutsche Weltcupsieger bleibt Daniel Deußer, der 2014 in Lyon mit Cornet d'Amour triumphierte.