Nick Woltemade: So macht Trainer Sebastian Hoeneß den VfB-Profi besser

Nick Woltemade ist beim VfB Stuttgart angekommen - auf und neben dem Platz. Das liegt auch an Trainer Sebastian Hoeneß und besonderen Kabinen-Gesprächen.

Ob Bundesliga oder Kreisliga - in der Kabine wird vor allem nach Abpfiff der Spiele eher Tacheles als über Technik und Taktik gesprochen. Das ist auch beim VfB Stuttgart nicht anders. "Tendenziell wird viel Quatsch bei uns in der Kabine geredet", verrät Nick Woltemade, bei seinem Besuch im TV-Studio von SWR Sport. "Da dreht sich nicht immer alles um Fußball." Wenn aber doch, dann sprechen die Spieler des VfB auch über sportliche Ziele für Club und Saison.

"Wenn wir dann mal über Fußball reden, dann haben wir auch den Anspruch an uns selbst. Wir wissen: Wir sind gute Spieler, eine gute Truppe und wollen das Beste aus uns rausholen", gibt Woltemade Einblicke. Der Anspruch könnte beim VfB erneut die Champions League sein, so klar artikulieren allerdings will das der 22 Jahre alte Stuttgarter Profi allerdings nicht.

Königsklasse als Saisonziel?

"Wenn man das in der Saison davor geschafft hat, ist das Ziel naheliegend, dass wir wieder an den gleichen Punkt kommen wollen", umschreibt es Woltemade, ohne allerdings den Begriff Königsklasse in den Mund zu nehmen. "Öffentlich aussprechen werde ich das nicht."

Deutlicher wird der Offensivspieler, wenn es um Lob für VfB-Coach Sebastian Hoeneß geht. Der habe ihn besser gemacht, betont Woltemade. "Er ist ein überragender Trainer und hat mir extrem geholfen. In der kurzen Zeit, wo ich hier bin, habe ich einen extremen Sprung gemacht in meinem Spiel."

Klare Kommunikation von Hoeneß

Daran habe das Trainerteam im Allgemeinen und Hoeneß im Besonderen einen großen Anteil. "Seine offene und ehrliche Kommunikation" habe Woltemade, der beim VfB eher als Neuner agieren soll, sehr beeindruckt. Dazu komme das Vertrauen des Trainers und die Kommunikation: "Ich habe viel gearbeitet, viel gesprochen - mit ihm und mit den Co-Trainern. Das zahlt sich jetzt aus auf dem Platz."

Er studiere zudem die Videos der "gegnerischen Torhüter. Damit ich ein Bild davon habe, was ich machen kann, wenn ich allein auf sie zulaufe".

Dass er in inzwischen schon sechs Treffer in der Bundesliga und drei im Pokal auf dem Konto hat, dafür gibt es aus seiner Sicht aber eine ganz simple Erklärung: "Warum ich zu Toren komme, liegt daran, dass ich öfter in der Box bin." Vielleicht ist das ja bald auch mal Thema in der VfB-Kabine.