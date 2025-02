"So brutal kann es sein": VfB Stuttgart hadert mit Remis in Hoffenheim

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart ließ beim 1:1-Remis in Hoffenheim den Sieg liegen und betrieb Chancenwucher. Nach der Partie war der Frust bei den Schwaben groß.

Sebastian Hoeneß brachte es auf den Punkt. "Es fühlt sich an wie eine Niederlage, obwohl es ein 1:1-Unentschieden ist", bilanzierte der Trainer des VfB Stuttgart das Spiel seiner Mannschaft in Hoffenheim im Interview mit SWR Sport. "Uns hilft der eine Punkt nur bedingt."

Nick Woltemade: "Da ist Frust bei mir"

Ähnlich sah es nach der Partie Nick Woltemade. Der Offensivspieler hatte wie in der Vorwoche beim 1:2 gegen Wolfsburg das 1:0 für den VfB erzielt - doch wieder reichte es nicht zum Sieg. Der 23-Jährige bemängelte den fehlenden "Killerinstinkt" und führte aus: "Da ist eher Frust bei mir. Wir haben das Spiel nicht gekillt, das war das Problem."

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Bundesligaspielen für den VfB

Tatsächlich lag es vor allem an der schwachen Chancenverwertung, dass die Schwaben im Kampf um den erneuten Einzug ins internationale Geschäft weiter an Boden verloren haben. Trotz einer lange kontrollierten Partie verpasste der Vizemeister, der nur eines der vergangenen fünf Bundesliga-Spiele gewonnen hat, den Dreier. Die Stuttgarter weisen nun drei Punkte Rückstand auf Platz vier auf, der zur abermaligen Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

"Wir hätten den Sieg verdient gehabt"

Sein achtes Saisontor (9. Minute) war für Woltemade nur ein schwacher Trost. "Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir hatten auf jeden Fall genug Chancen - das ist immerhin ein gutes Zeichen", sagte er bei DAZN: "Aber schlussendlich ist es sehr bitter."

Sebastian Hoeneß: "So brutal kann es manchmal sein"

So sah es auch sein Trainer nach der Begegnung vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena - darunter knapp 16.000 VfB-Fans. "Wir machen über die ganze Spielzeit ein gutes Spiel und haben genug Möglichkeiten - verpassen es aber, das Spiel zuzumachen", ärgerte sich Hoeneß: "So brutal kann es manchmal sein."

Trotz der Enttäuschung hatte der VfB-Coach aber "Schritte nach vorne" erkannt: "Wir haben Chancen kreiert - hätten die drei Punkte aber natürlich gut gebrauchen können." Es gelte, das Gute aus dem Hoffenheim-Spiel mitzunehmen: "Ich habe den Eindruck, dass wir zunehmend wieder spritziger daherkommen und aktiv sind. Das müssen wir beibehalten."

Am nächsten Spieltag gilt es dann, sich für ansprechende Leistungen auch zu belohnen. Es wartet allerdings die maximal schwere Aufgabe auf den VfB Stuttgart - es geht gegen den FC Bayern München (Freitag, 20:30 Uhr).