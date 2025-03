VfB Stuttgart verlängert vorzeitig mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß

Paukenschlag auf der Mitgliederversammlung vom VfB Stuttgart: Der Fußball-Bundesligist hat mit seinem umworbenen Trainer Sebastian Hoeneß vorzeitig verlängert.

Kaum eine Position wurde beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in der letzten Zeit so diskutiert wie die Zukunft von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß. Am Samstag machte der Verein den Spekulationen vorerst ein Ende und verkündete auf der Mitgliederversammlung die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Hoeneß. Das Arbeitspapier des Trainers verlängert sich damit um ein weiteres Jahr von 2027 bis zum 30. Juni 2028. Zuletzt war Hoeneß immer wieder auch mit anderen Bundesligisten wie Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

Vertrag ohne Ausstiegsklausel

Auch Co-Trainer David Kecidlo soll bis 2028 bei den Schwaben tätig sein. Ein interessantes Detail vermeldete Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle: Der neue Kontrakt enthalte keine Ausstiegsklausel. Im bisherigen soll es laut Medienberichten eine gegeben haben. "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung, weil ich davon überzeugt bin, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können", sagte Hoeneß in einer Videobotschaft.

Cheftrainer Sebastian Hoeneß verkündet auf der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart per Videobotschaft seine vorzeitige Vertragsverlängerung IMAGO IMAGO / Pressefoto Baumann

In Stuttgart habe er mehr denn je das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. "Auf allen Ebenen im Verein wollen und müssen wir weiter alles geben, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Wir wollen dauerhaft den Anspruch erheben können, mit dem VfB im internationalen Wettbewerb vertreten zu sein."

Hoeneß führte Stuttgart in die Champions League

Hoeneß hatte die Stuttgarter im April 2023 auf Tabellenplatz 18 übernommen und vor dem Abstieg bewahrt, in der vergangenen Saison führte er den VfB zur Vizemeisterschaft und damit in die Champions League. Unter Hoeneß entwickelten sich zudem zahlreiche Profis zu deutschen Nationalspielern. In dieser Spielzeit kämpft Stuttgart als Zehnter ums internationale Geschäft, dazu stehen die Schwaben im Halbfinale des DFB-Pokals.