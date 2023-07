Trotz Nübel-Transfer: VfB-Fans hängen weiter an Bredlow 

Der VfB Stuttgart hat mit Alexander Nübel eine neue Nummer eins für die kommende Saison geholt. Der Transfer löst jedoch nicht bei allen Fans Begeisterung aus.

Die Frage dem Stammkeeper beim VfB Stuttgart scheint zumindest für die kommende Saison geklärt. Alexander Nübel wechselt für zwölf Monate auf Leihbasis vom FC Bayern München zum VfB. Während auf Seiten des Vereins die Freude über den Transfer groß ist, scheint sich die Begeisterung bei einigen Fans der Schwaben in Grenzen zu halten - auch wegen des aufstrebenden Talents Dennis Seimen.

Dennoch sind die Fans beim öffentlichen Training an der Mercedesstraße froh über den Neuzugang: "Ich finde die Verpflichtung für ein Jahr gut. Das war schon ein Manko in der letzten Saison. Das hat uns meiner Meinung nach auch einige Punkte gekostet", meint ein VfB-Anhänger und spielt dabei auf Fabian Bredlow an, der in der vergangenen Spielzeit aufgrund von teils schwankenden Leistungen häufiger in der Kritik stand.

Fans hoffen auf internationale Erfahrung und Bayern-Qualität

Neben der internationalen Erfahrung, die Alexander Nübel durch seine 97 Spiel bei der AS Monaco gesammelt hat, ist auch sein Leihverein ein Faktor, der die Fans positiv stimmt: "Ich finde den Wechsel echt gut, weil er vom FC Bayern kommt. Die Bayern stehen für Qualität, und die können wir beim VfB vor allem im Tor gut gebrauchen", sagt ein Fan. Nübel hat in seiner Amtszeit bei den Bayern vier Spiele für die Münchner bestritten, darunter zwei Champions-League-Auftritte in der Saison 2020/21 gegen Lazio Rom und Atlético Madrid.

"Schlag ins Gesicht für Bredlow"

Der Wechsel des gebürtigen Paderborners trifft allerdings nicht bei allen Fans auf Verständnis. Der Rückhalt für den Stammtorwart aus der vergangenen Saison ist bei den Fans mitunter immer noch groß: "Für Bredlow ist es ein Schlag ins Gesicht", meint ein VfB-Anhänger, "Ich hoffe, er wird dem VfB trotzdem die Stange halten, denn auch ihn brauchen wir."

Denn trotz der Kritik würdigen einige Fans Bredlows Anteil am Klassenerhalt des VfB: "Ich würde Bredlow nochmal die Chance geben, denn er hat dazu beigetragen, dass wir in der Bundesliga spielen und nicht in der zweiten Liga", sagt einer.

Eine Chance für VfB-Talent Dennis Seimen

Für VfB-Youngster Dennis Seimen könnte die Nübel-Leihgabe eine gute Chance sein, sich abseits des Rampenlichts in Ruhe weiterzuentwickeln. Der 17-Jährige stand aufgrund seiner guten Leistungen in der U19 stark im Fokus. Der Schritt in die erste Mannschaft wäre aus der Sicht mehrerer Fans aber noch zu früh: "Seimen macht seinen Job ganz gut. Aber mit 17 wäre es mir persönlich dann doch zu riskant", fasst einer die Bedenken zusammen. "Der Mann ist wirklich stark, aber ich würde ihm das Jahr noch geben."