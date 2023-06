Der schwierige Spagat für den VfB Stuttgart im Fall Dennis Seimen

Yann Sommer, Alexander Nübel und andere Torhüter werden beim VfB Stuttgart gehandelt. Doch wie realistisch sind solche Namen? Und wäre eine Verpflichtung solcher Kaliber überhaupt sinnvoll, wenn man ein Top-Talent in der Hinterhand hat?

Es ist knapp zwölf Jahre her, da hatte der VfB Stuttgart ein echtes Supertalent im Nachwuchs. Ein junger Keeper, dem nahezu sämtliche Experten eine Top-Karriere voraussagten. Ein damals 19-Jähriger, der als Prototyp des modernen Torhüterspiels galt und der sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen hatte. Und der noch dazu aus der Region, nämlich aus Bietigheim, stammte.

Leno macht seinen Weg - aber nicht in Stuttgart

Der Name des Youngsters, der im Mai 2011 seinen ersten Profivertrag bei den Schwaben unterschrieb: Bernd Leno. Ihm schien die Zukunft beim VfB zu gehören - doch sein Weg in Stuttgart endete schnell. Die damaligen Verantwortlichen um Trainer Bruno Labbadia und Manager Fredi Bobic wollten dem Teenager weiter Zeit geben, in der zweiten Mannschaft der Schwaben zu reifen - dabei war Leno dieser sportlich bereits entwachsen.

Der Rest ist schnell erzählt: Die Fähigkeiten des Keepers waren in der Branche kein Geheimnis und so sicherte sich Bayer Leverkusen nach einer Verletzung des Stammkeepers René Adler im August 2011 die Dienste Lenos. Zunächst auf Leihbasis und dann, nachdem der Torwart in der Bundesliga und in der Champions League vollauf überzeugt hatte, im Januar 2012 komplett. Leno brachte dem VfB Stuttgart damals fast acht Millionen Euro ein - ohne jemals für die Profis der Schwaben in einem Pflichtspiel aufgelaufen zu sein. Der weitere Weg Lenos ist bekannt: Bei Bayer Leverkusen wurde er zum Nationalspieler und wechselte später zum internationalen Spitzenklub Arsenal London. Heute kickt er für den FC Fulham.

Die Parallele zu heute: Erneut hat der VfB auf der Position des Torhüters ein Riesentalent im Nachwuchsbereich. Dennis Seimen, gebürtiger Heilbronner, 17 Jahre alt und aktueller U18-Nationaltorhüter. Bereits im Endspurt der abgelaufenen Spielzeit stand Seimen mehrfach im Spieltagskader der Schwaben, in der neuen Saison soll er fest zu den Profis gehören. Seine zeite Vorbereitung mit der ersten Mannschaft steht an, bereits im Winter durfte er teilnehmen.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ist überzeugt von Dennis Seimen

Die Verantwortlichen beim VfB befinden sich im ständigen Austausch mit Seimen und sind bemüht, ihm eine Top-Perspektive aufzuzeigen. "Dennis ist schon seit 2015 beim VfB. Wir sehen eine klare Perspektive für ihn. Er soll unser Torwart der Zukunft sein", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bereits mehrfach: "Er soll in dem für ihn optimalen Tempo an seine Rolle herangeführt werden."

Seimen soll also die Zukunft bei den Cannstattern gehören - doch aktuell geht es beim VfB Stuttgart um die Gegenwart. Nach dem Abschied von Gregor Kobel im Sommer 2021 standen in den letzten beiden Jahren Florian Müller und Fabian Bredlow zwischen den Pfosten. Beide konnten nicht nachhaltig überzeugen. Der Abschied von Müller ist bereits beschlossene Sache - am Montag verkündeten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg Müllers Wechsel in den Breisgau. Bredlow soll zwar bleiben, aber er soll wieder ins zweite Glied rücken.

Deshalb sucht der VfB eine neue Nummer eins - aber eine, die Seimen nicht den Weg verbaut. Zuletzt wurden gerüchteweise Yann Sommer und Alexander Nübel gehandelt - beides erscheint aber komplett unrealistisch.

Yann Sommer zum VfB - das erscheint unrealistisch

Sommer ist Schweizer Nationaltorhüter, war jahrelang Leistungsträger bei Borussia Mönchengladbach und ist erst im letzten Winter als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer zum FC Bayern gewechselt. Dort spielte der 34-Jährige zwar wenig konstant und soll den deutschen Rekordmeister bereits wieder verlassen, doch für den VfB ist Sommer gleich mehrere Nummern zu groß. Alleine gehaltstechnisch würde der Schweizer den Stuttgarter Rahmen sprengen, sein Salär in München soll bei rund fünf Millionen Euro liegen. Zudem will Sommer zur EM 2024 und hat international immer noch einen großen Namen. Zahlreiche Klubs, unter anderem Manchester United, sollen sich mit der Personalie beschäftigen.

Auch Nübel wird medial beim VfB gehandelt. Der 26-Jährige steht ebenfalls noch beim FC Bayern unter Vertrag und war zuletzt zwei Jahre an die AS Monaco verliehen. Allerdings spielte auch Nübel eher wechselhaft und wird das Fürstentum an der französischen Riviera im Sommer verlassen.

Alexander Nübel würde Dennis Seimen den Weg verbauen

Auch ein Engagement des Ex-Schalkers bei den Schwaben erscheint unrealistisch. Sein Gehalt dürfte ebenfalls deutlich zu hoch für die klammen Stuttgarter sein, zudem hat Nübel andere Ambitionen, als um den Klassenerhalt zu kämpfen. Und mit seinen 26 Jahren würde er Seimen wohl nicht nur kurz-, sondern auch mittelfristig den Weg verbauen. Zudem würden die Münchner noch eine stattliche Ablöse verlangen.

Aus Stuttgarter Sicht scheinen eher Keeper wie der zuletzt gehandelten Alexander Meyer (Ersatztorhüter beim BVB) in Frage zu kommen. Er ist bereits 32 Jahre alt und weist sogar eine VfB-Vergangenheit auf. Von 2017 bis 2019 lief er für die Schwaben auf. Doch Meyer hat bereits abgesagt. Er ist als Nummer zwei mit gelegentlichen Einsätzen glücklich in Dortmund. In der abgelaufenen Saison lief er immerhin siebenmal in Pflichtspielen für den deutschen Vizemeister auf - unter anderem in der Champions League.

Alexander Meyer sand von 2017 bis 2019 bereits beim VfB unter Vertrag picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Medial wurden in den letzten Wochen auch Philipp Köhn (25, RB Salzburg) oder Tobias Sippel (35, Borussia Mönchengladbach) beim VfB gehandelt. Doch all diese Gerüchte waren nie realistisch oder zumindest sehr spekulativ. Aktuell scheint das keine Spur heiß zu sein.

Auch Odisseas Vlachodimos wurde woanders glücklich

Und so geht in Stuttgart die Suche weiter - und das Warten auf Seimen. Denn er soll irgendwann reüssieren. Und zwar in Stuttgart und nicht woanders wie Leno - oder Jahre später auch Odisseas Vlachodimos. Der Deutsch-Grieche ist in Stuttgart geboren und wurde beim VfB ausgebildet, entwickelte sich aber erst bei Panathinaikos Athen und ab 2018 bei Benfica Lissabon zum internationalen Top-Torhüter.

Das soll mit Seimen nicht passieren - er soll in Stuttgart irgendwann die Nummer eins sein. Denn Wohlgemuth ist sich sicher, dass der 1,92 Meter große Teenie seinen Weg machen wird: "Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wird Dennis in der Bundesliga spielen." Und sein Verein soll dann VfB Stuttgart heißen.