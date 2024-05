per Mail teilen

Nick Woltemade erzielte beim 2:2 gegen Mönchengladbach seine ersten beiden Bundesligatreffer für Werder Bremen. Nächste Saison soll der U21-Nationalstürmer für den VfB Stuttgart Tore schießen.

Lange hat er auf diesen Tag, auf diese Augenblicke warten müssen. Rund vier Profi-Jahre hat es gedauert bis zum ersten Treffer in der Bundesliga. Im 39. Spiel war es dann am Samstag dann endlich soweit. Nick Woltemade erzielte endlich sein erstes Tor im Oberhaus. Und nicht nur das. Weil es so schön war, legte der knapp zwei Meter große Schlaks gleich nochmal nach, schnürte beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach sogar einen Doppelpack.

Zwei Tore, "davon habe ich ehrlicherweise immer geträumt", so der glückstrunkene Bundesliga-Premierenschütze am ARD-Mikrofon, "ich war schon als kleiner Junge hier im Stadion und habe Werder zugejubelt. Umso schöner, dass es jetzt daheim gleich doppelt geklappt hat".

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth wollte den Transfer in SWR Sport nicht bestätigen

Nick Woltemade, 22, hat sich kurz vor Toresschluss in Bremen also doch noch in der Bundesliga eingeschossen. Denn der U21-Nationalstürmer wird seinen Heimatverein nach Saisonende verlassen und sich mit großer Wahrscheinlichkeit dem VfB Stuttgart anschließen. Auch wenn weder der Verein noch Woltemade selbst den Wechsel bislang bestätigten - dem Gerücht aber auch nicht widersprochen haben -, wird der Stürmer nach übereinstimmenden Medienberichten zur neuen Saison beim Champions-League-Teilnehmer aufschlagen und von der Weser an den Neckar wechseln.

Auch VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth wollte sich am Sonntagabend als Gast in der Sendung SWR Sport (noch) nicht aus der Deckung wagen: "Die Bundesligasaison läuft ja noch. Und der Respekt gebietet es schon, dass alle die Saison zu Ende spielen", ließ sich Wohlgemuth von SWR-Moderator Tom Bartels angesprochen auf die potenziellen drei VfB-Neuzugänge Woltemade, Justin Diehl und Yannick Keitel nicht locken, "ob da etwas dran ist oder ob da etwas Konkretes draus wird, das werden wir nach der Saison sehen".

Woltemade ist jüngster Bundesligaspieler von Werder Bremen

In jedem Fall wäre der "Samstags-Doppelpacker" Nick Woltemade - zumal ablösefrei wegen des auslaufenden Vertrags bei einem Marktwert von rund zwei Millionen Euro - eine sehr interessante Ergänzung für den Offensivbereich des Tabellendritten. Und seine Geschichte klingt fast ein bisschen kitschig. Als gebürtiger Bremer und grün-weißes Eigengewächs (38 Tore in der U17 und U19 von Werrder) war er es, der im Februar 2020 mit damals 17 Jahren und 352 Tagen als jüngster Werder-Debütant in die Klub-Historie einzog. Nun, mehr als vier Jahre später, klappte es mit den ersten Treffern. "Ich habe mir immer gesagt, irgendwann wird es kommen", sagte Woltemade, den Werder unbedingt halten und seinen Vertrag verlängern wollte, hinterher.

Bester Spieler der Saison in der 3. Liga in Elversberg

Dass Woltemade sehr wohl sehr gut weiß, wo das gegnerische Gehäuse steht, zeigte er in der vergangenen Saison als Bremer Leihgabe beim damaligen Drittligisten SV Elversberg. Der Jungstürmer schoss zehn Tore, bereitete neun weitere Treffer vor und wurde nach dem Aufstieg der Saarländer in die 2. Liga als "bester Spieler der Saison" in der 3. Liga ausgezeichnet. Auch mit seiner Größe von 1,98 Metern gilt Woltemade als sehr beweglicher und technisch starker Spieler, der auch gerne ins Dribbling geht.

Und trotz des bevorstehenden und seit Wochen verkündeten Abschieds erkämpfte sich Nick Woltemade im Saisonendspurt einen Stammplatz bei Werder, stand in den letzten sieben Spielen sechsmal in der Startelf. Und krönte jetzt eben die persönliche Entwicklung mit seinen ersten beiden Bundesligatreffern.

Also rechtzeitig warmgeschossen für das neue Abenteuer Stuttgart? "Ich konzentriere mich jetzt auf die letzten zwei Spiele und genieße den Moment, dass ich Woche für Woche auf dem Platz stehen darf und mal sehen wo die Reise noch hinführt". Und danach die Reise nach Stuttgart? Konkrete Antworten gibt`s erst in zwei Wochen. Nach der Saison.