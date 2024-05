VfB Stuttgart holt Verteidiger Jeff Chabot vom 1. FC Köln

per Mail teilen

Der VfB stuttgart arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Mit Jeff Chabot bekommt Trainer Sebastian Hoeneß einen zweikampfstarken Defensivspieler hinzu.

Chabot hatte am Mittwoch seinen Abschied aus Köln verkündet. Der 26-Jährige, dessen Marktwert auf neun Millionen Euro geschätzt wird, soll die Kölner nach dem Abstieg dank einer Ausstiegsklausel für vier Millionen Euro verlassen können. "Er ist ein sehr robuster und individuell starker Spieler, der in unserem Defensivverbund eine wichtige Rolle einnehmen wird. Seine Klasse hat er unter anderem gegen Serhou Guirassy bewiesen, als er ihn als einer der wenigen im direkten Duell in Schach halten konnte. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Qualität sind wir für die Herausforderungen einer Drei-Wettbewerb-Saison ein Stück besser gerüstet", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Chabot absolvierte in der abgelaufenen Saison 34 von 36 Pflichtspielen für den FC und zählte bei den Rheinländern, die zum siebten Mal aus dem deutschen Oberhaus abstiegen, zu den Leistungsträgern. Der 26-Jährige hatte bereits unter der Woche seinen Abschied von den Kölnern bekannt gegeben.

Chabot freut sich auf die Champions League

"Ich freue mich darauf, beim VfB Stuttgart eine neue Herausforderung anzugehen und hier die Möglichkeit zu haben, in der Champions League auf höchstem europäischem Level zu spielen. Das hatte ich mir immer gewünscht, und ich freue mich sehr, dass es hier bei einem tollen Traditionsverein wahr wird. Ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt, auf die Challenge, meine neuen Teamkameraden und auf die Fans", sagte Chabot. Die Personalplanung des VfB ist nach der erfolgreichen Saison bereits fortgeschritten.

Unter der Woche hatte der Klub den sich lange anbahnenden Wechsel von Offensivtalent Justin Diehl, der ebenfalls vom FC kommt, bekannt gegeben. Darüber hinaus verpflichteten die Stuttgarter ihren bisherigen Leihspieler Jamie Leweling fest und holten auch U21-Nationalspieler Nick Woltemade von Werder Bremen sowie Yannik Keitel vom SC Freiburg.