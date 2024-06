Wird Deniz Undav unfreiwillig zu einem Rekord-Abgang des VfB Stuttgart?

Im Sommer 2023 verließ auch Konstantinos Mavropanos den VfB Stuttgart. Der dynamische Innenverteidiger wechselte ebenfalls für 20 Millionen Euro in die Premier League - zu West Ham United. Im Team des schottischen Trainers David Moyes kam der Grieche in 19 Premier-League-Spielen und neun Mal in der Europa League zum Einsatz, in der West Ham erst im Viertelfinale an Bayer 04 Leverkusen scheiterte.

