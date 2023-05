Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Wochenende wieder wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen lassen. Eine wiederkehrende Diskussion dreht sich um Torwart Fabian Bredlow, der zuletzt den Elfmeter gegen Leverkusen verursacht hatte.

Beim Remis gegen Bayer 04 Leverkusen hat Stuttgarts Torhüter Fabian Bredlow den VfB wieder wichtige Punkte im Abstiegskampf gekostet. Nachdem er völlig ohne Not Leverkusens Edmond Tapsoba abgeräumt hatte, zeigt Schiedsrichter Frank Willenborg auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für die Werkself - Exequiel Palacios tritt an und versenkt den Ball im Netz. Fabian Bredlow patzt im dritten Spiel hintereinander. Der VfB holt wieder nur einen Punkt und bleibt als Tabellenvorletzter unter dem Strich.

Nicht Bredlows erster Patzer

Stuttgarts Schlussmann Fabian Bredlow hat seit dem Amtsantritt von Bruno Labbadia das Vertrauen im Tor des VfB Stuttgart. Als Florian Müller am 20. Spieltag aufgrund von Magenproblemen ausfiel, entschied sich der damalige Chefcoach der Schwaben kurz vor Spielbeginn in Freiburg, Bredlow zwischen die Pfosten zu stellen. Nach einer ordentlichen Leistung behielt er seinen Platz und konnte gegen den 1. FC Köln zum ersten Mal in dieser Saison im heimischen Stadion den Stuttgarter Kasten sauber halten (3:0). Müller musste weiterhin auf der Bank Platz nehmen, denn auch für den neuen Trainer Sebastian Hoeneß gab es keinen Grund für einen Torhüterwechsel.

In seinem vierten Einsatz in dieser Saison patzte Bredlow gegen den FC Bayern München, als Matthijs de Ligt aus etwa zwanzig Metern den Ball im Stuttgarter Tor versenkte. Es war ein Ball, den der Schwaben-Keeper hätte parieren müssen und der die Niederlage gegen den Rekordmeister einleitete. Auch im DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt machte Bredlow eine schlechte Figur beim zwischenzeitlichen 1:2. Später foulte er Kolo Muani im Strafraum, was zu einem Elfmeter für Frankfurt führte. Der VfB schied am Ende im Halbfinale mit 2:3 aus. Im nächsten Spiel gegen Hertha BSC Berlin der nächste Bock: Niederlechner tunnelte den VfB-Keeper und schob den Ball über die Torlinie. Das Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Und am letzten Sonntag dann das unnötige Foulspiel im Spiel gegen Leverkusen.

Trotzdem kein Wechsel im Tor?

Dennoch sieht Trainer Hoeneß keinen Grund für einen Wechsel im Tor: "Ich bin davon überzeugt, dass er (Fabian Bredlow) im nächsten Spiel wieder die richtige Entscheidung trifft", sagte er in der Pressekonferenz nach dem Unentschieden gegen Leverkusen. Auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte sich schon nach dem Spiel gegen Hertha für Bredlow ausgesprochen und sieht das Problem eher im Leistungsverlauf der gesamten Mannschaft. "Der Abstiegsmarathon des VfB Stuttgart läuft schon knapp zwei Jahre. Das sorgt innerhalb der Mannschaft für eine gewisse Anspannung", erklärte er die Unsicherheiten des Keepers im Interview bei Sky Sport. Fabian Bredlow dürfte selbst am meisten mit der derzeitigen Diskussion um seine Person zu kämpfen haben. Beim öffentlichen Training am Montag tauschte er sich intensiv mit dem Team-Psychologen Dino Poimann aus.

Nach seinem Aussetzer gegen Bayer 04 Leverkusen: Fabian Bredlow im Dialog mit dem Team-Psycholgen Dino Poimann beim öffentlichen Training am Montag (15.05.2023). picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Pressefoto Rudel | Herbert Rudel

Kobels Abgang setzte die Torhüterfrage in Gang

Der heutige Torwart von Borussia Dortmund, Gregor Kobel, spielte eine wichtige Rolle beim Wiederaufstieg des VfB Stuttgart in der Saison 2019/2020. In 31 Spielen kassierte er nur 37 Gegentreffer und konnte seinen Kasten in elf Partien sauber halten. Im darauffolgenden Jahr war er einer der Hauptgründe dafür, dass der VfB die gesamte Saison über nichts mit dem Abstieg zu tun hatte und entwickelte sich zu einem der besten Torhüter der Liga. Aufgrund seiner starken Leistungen verpflichteten ihn schließlich die Dortmunder.

Nach Kobels Abgang übernahm Florian Müller das Tor des VfB. Der 25-jährige Saarländer war zuvor vom 1. FSV Mainz 05 an den SC Freiburg verliehen worden und bestritt 31 Bundesligaspiele für die Südbadener. In seiner ersten Saison für den VfB kassierte er jedoch ganze 52 Gegentreffer und musste somit im Schnitt 1,7 Tore pro Spiel hinnehmen. Auch in dieser Saison unterliefen ihm immer wieder Patzer durch zu schwache Strafraumbeherrschung und eine zu langsame Entscheidungsfindung. So konnte er keine einzige Partie die weiße Weste behalten und musste in zwanzig Einsätzen 35-mal hinter sich greifen. Der einstige U-Nationaltorhüter war für fünf Millionen Euro zum VfB gewechselt, konnte dem Team jedoch nicht die erhoffte Stütze im Abstiegskampf sein.

Wer soll sonst das Tor hüten?

Gegen Bayer 04 Leverkusen musste Florian Müller aufgrund eines grippalen Infekts seiner Mannschaft von zu Hause aus die Daumen drücken. Dafür nahm der Torwart der U19, Dennis Seimen, auf der Bank Platz. Der 17-Jährige, der seit 2015 im Verein ist, hat jedoch noch keine Bundesliga-Erfahrung. Die BILD-Zeitung berichtet, Fabian Wohlgemuth sieht in Seimen ein großes Torhüter-Talent: "Er besitzt einen ligaunabhängigen Vertrag und wir sehen für ihn eine klare Perspektive bei uns im Lizenzspielerkader." Außerdem wolle sich der VfB im Sommer auf der Torhüter-Position ganz neu aufstellen.

Klar ist allerdings auch, dass die prekäre Situation der Stuttgarter nicht allein den Schlussmännern des VfB zuzuschreiben ist. Die Bilanz von nur sechs Siegen, elf Unentschieden und fünfzehn Niederlagen gehen nicht ausschließlich auf die Kappe von Müller und Bredlow. Jedoch könnten vor allem in den letzten beiden Spielen individuelle Fehler mit dem Abstieg in die zweite Bundesliga bestraft werden.