Ungeduldiger Undav beim VfB Stuttgart: Das Debüt kommt in Sichtweite

Läuft alles glatt, muss der VfB Stuttgart nicht mehr lange auf Neuzugang Deniz Undav verzichten. Kommt der Torjäger schnell zum Zuge, ist ein längeres Engagement denkbar.

Freitagabend. Eine Sportsbar in Stuttgart. Der VfB Stuttgart spielt auswärts bei RB Leipzig.

"Ich bin angespannt, meine Hände sind leicht schwitzig."

"Auf der Bank will man auf den Platz, man ist heiß. Hier vor dem Fernseher weißt du: Du kommst nicht rein, bist nicht im Kader und kannst dich voll auf diese 90 Minuten konzentrieren."

"Durch die Fans verdienen wir unser Geld, wir wollen ihnen was zurückzahlen. Wenn wir das mit drei Punkten machen, sind sie glücklich, wir sind glücklich, der Verein ist glücklich – so muss das sein."

Der Mann, der so offen und kumpelig-herzlich über Fußball redet, ist Deniz Undav. 27 Jahre alt, im Hauptberuf Mittelstürmer und seit Anfang August vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Ein Neuzugang, der ein Spiel seiner Mannschaft vor dem Bildschirm verfolgen muss und nicht selbst auf dem Rasen stehen kann? Für Undav ist genau das momentan Realität.

Als der VfB bei RB Leipzig erstmals seit zwei Jahren als Tabellenführer zu einem Bundesliga-Spiel antritt, fiebert der Angreifer in einer Stuttgarter Sportsbar mit. Ein Anriss am Außenband im Knie zwingt ihn seit rund drei Wochen zu einer Verletzungspause, obwohl die neue Saison noch gar nicht richtig angefangen hat. Zugezogen hat sich Undav die Blessur im Training, einfach blöd gegen den Ball getreten, um es mal ganz simpel auszudrücken.

Ein Testspiel hat der gebürtige Niedersachse für die Schwaben absolvieren können, beim 3:0 bei Sheffield United trug er erstmals das Trikot mit dem roten Brustring. Kurz darauf war erst einmal Schluss. "Nach drei oder vier Tagen so eine Diagnose zu hören – auch noch bei so etwas Unnötigem – da war ich echt am Boden zerstört", sagt Undav im Gespräch mit SWR Sport und schüttelt den Kopf.

Deniz Undav: Erster Einsatz für den VfB in knapp drei Wochen?

"Im Endeffekt sind es zum Glück nur vier bis sechs Wochen statt drei bis sechs Monate. Jetzt ist es das Ziel, in hoffentlich zwei Wochen fit zu sein", prognostiziert der Angreifer, der sich zwar nicht als geduldig, aber immerhin als realistisch bezeichnen würde.

Es dauere eben so lange, wie es dauert, aber die Länderspielpause im September, "die spielt mir in die Karten. Ich nehme mir lieber eine Woche mehr, fühle mich im Kopf sicherer – und bin dann zu 100 Prozent fit." Frühestmöglicher Zeitpunkt für Undavs Bundesliga-Premiere wäre demnach der vierte Spieltag am 16. September. Der VfB tritt an jenem Samstagnachmittag (15:30 Uhr) bei Mainz 05 an.

Während des Auswärtsspiels seiner neuen Stuttgarter Mannschaftskollegen in Leipzig teilt sich der Torjäger mit den in der Sportsbar anwesenden Fans die unterschiedlichen Gefühlswelten eines Bundesliga-Matches: Hoffnung nach einer vielversprechenden Anfangsphase, Jubel beim Führungstor, Enttäuschung und leichte Fassungslosigkeit in der zweiten Halbzeit.

Undav geht bei jeder Aktion voll mit, trinkt immer wieder große Schlucke aus seinem Wasserglas, kommuniziert parallel via Handy mit seiner Frau. Als Serhou Guirassy den VfB in der 35. Minute in Führung bringt, springt Undav vom Tisch auf. "Es könnte auch 2:0 stehen", sagt er während der Halbzeitpause wenige Minuten später.

VfB Stuttgart besitzt Kaufoption für ausgeliehenen Undav

Im zweiten Durchgang verfliegt aber auch die Euphorie des 27-Jährigen, im 470 Kilometer entfernten Leipzig verlieren die Stuttgarter mit 1:5. Zweites Spiel, erste Niederlage, frische Eindrücke für den Neuzugang. Spannend: Obwohl er noch kein Pflichtspiel bestritten hat, ist ein längerfristiges Undav-Engagement bei den Schwaben theoretisch schon jetzt ein Thema.

Der Club besitzt eine Kaufoption, die im zweistelligen Millionenbereich liegen soll. "Hätte ich kein Problem mit", antwortet er auf die Frage, wie es wäre, wenn der Bundesligist die Option tatsächlich auch ziehen würde. "Ich muss aber erstmal Leistungen bringen, damit der Verein sagt: Wir wollen dich haben." Deniz Undav, Neuzugang in Diensten des VfB Stuttgart – und einer, mit dem man kumpelig-herzlich über Fußball reden kann.