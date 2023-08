Deniz Undav - das ist der neue Stürmer des VfB Stuttgart

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart war auf der Suche nach Unterstützung für Serhou Guirassy. Die glaubt er in Deniz Undav von Brighton & Hove Albion gefunden zu haben. Wer ist der 27-Jährige?

Deniz Undav geht in der neuen Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Der 27-Jährige aus Achim bei Bremen kommt vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion, wo er seit 2022 unter Vertrag steht. Für das Team aus dem südenglischen Küsten-Städtchen erzielte er in der vergangenen Saison fünf Tore in 22 Spielen.

Hinter Undav liegt ein steiniger Weg, bis er es in die stärkste Liga Europas geschafft hat. Bei Werder Bremen wurde er in der Jugend einst aussortiert. Zu klein, hieß es damals an der Weser. "Das hat echt wehgetan, gerade einem kleinen Jungen aus dem Bremer Umland. Es hat mich zwei, drei Tage beschäftigt, aber dann habe ich wieder nach vorne geguckt", sagte Undav einst der "Kreiszeitung Syke".

Der Umweg in den Profifußball

Undav nahm den Umweg über den SC Weyhe, den TSV Havelse und Eintracht Braunschweig II. Mit 22-Jahren landete der 1,78 Meter große Mittelstürmer dann doch noch im Profifußball - beim SV Meppen in der 3. Liga. Andere Spieler haben da schon vier bis fünf Jahre auf dem Profi-Buckel.

Über Belgien in die Premier League

Im ersten Jahr im Emsland ließ er sein Können bereits aufblitzen, markierte sechs Tore in 35 Spielen. Ein Jahr später folgte die Saison, die Undavs Karriere eine entscheidende Wende geben sollte. Mit 30 Scorerpunkten spielte er sich in den Fokus der Scouts, auch der belgische Zweitligist Royale Union Saint Gilloise klopfte an.

Zweite belgische Liga klingt nicht gerade nach großem Fußball, doch für Undav war es genau der richtige Schritt. Er stieg mit Royale Union in die erste Liga auf, traf wie am Fließband und hörte damit auch in der Jupiler Pro League nicht auf. Die halbe Bundesliga soll damals im Winter Schlange gestanden haben, um ihn zu verpflichten. Auch die Bremer, denen Undav offenbar nun groß genug war.

Premier-League-Klub sticht die Bundesligisten aus

Doch es gab ein Angebot, das noch besser war: Brighton & Hove Albion. Premier League, das klang dann doch recht schnell nach großem Fußball. Die Engländer schlugen zu, verliehen Undav bis zum Saisonende an seinen alten Klub. Am Ende standen 25 Tore und zehn Vorlagen für Saint Gilloise auf seinem Konto – bei einem Aufsteiger.

Im vergangenen Sommer ging es dann für Undav auf die Insel. Mit den Besten der Welt messen, nachdem er zwei Jahre zuvor seine Treffer noch in der Meppener Hänsch-Arena bejubelt hatte. Eine Traumkarriere. In seinem ersten Jahr kam der Stürmer 22 Mal in der Liga zum Einsatz, traf fünf Mal. Dazu kommen zwei Tore im FA Cup. Beim VfB könnte er seiner Karriere jetzt ein neues Erfolgskapitel hinzufügen.