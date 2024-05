Leonidas Stergiou spielt sich beim VfB Stuttgart in den Vordergrund

Der VfB Stuttgart absolviert eine überragende Saison. Zuletzt spielte sich Leonidas Stergiou in den Vordergrund. Wer ist der Shootingstar?

Die Freude war riesig, als der VfB Stuttgart vor knapp anderthalb Wochen den FC Bayern München mit 3:1 in die Knie zwang. Den Anfang im Torreigen gegen die Münchner machte aber nicht etwa Deniz Undav oder Serhou Guirassy.

Der erst 22-jährige Leonidas Stergiou bugsierte die Kugel an Nationaltorhüter Manuel Neuer vorbei ins bayerische Netz. "Es gab auf der Bank viele lachende und ungläubige Gesichter, weil er nicht dafür bekannt ist, super viele Tore zu schießen", beschrieb Trainer Sebastian Hoeneß die freudige Verwunderung über den ersten Bundesligatreffer von Stergiou .

Leonidas Stergiou: Steiler Aufstieg in der Schweiz

Der Sohn eines griechischen Vaters und einer serbischen Mutter erlernte das Spiel mit dem Ball in der Schweiz. Erst in seinem Geburtsort Toggenburg auf der Straße, dann beim FC Wil, bevor es ihn 2015 in die Jugendakademie des FC St.Gallen zog.

2019 gab er im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt. Für St.Gallen bestritt er insgesamt 139 Profispiele und erzielte einen Treffer. Ein geborener Torjäger ist Stergiou also nicht. Schon damals sehr auffallend: Sein Blick für den Gegner und den Ball.

Im schweizerischen St.Gallen nahm die Fußball-Karriere von Leonidas Stergiou erstmals an Fahrt auf. So weckte er auch das Interesse des VfB Stuttgart. IMAGO Geisser

Ein Gewinn für den VfB Stuttgart

Im letzten Sommer wurde der VfB Stuttgart auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn per Leihe mit Kaufoption. Lange lief der Schweizer bei vielen Fans unter dem Radar, doch die Fakten beweisen: Stergiou hat mittlerweile einen erheblichen Anteil am aktuellen VfB-Höhenflug. Beim Auswärtsspiel in Dortmund half er mit, dass hinten die Null stand. Er hatte großen Anteil am 1:0-Auswärtserfolg der Schwaben. Seitdem stand Stergiou immer in der Stuttgarter Startformation.

Deshalb ist es auch kein Wunder, dass der VfB den bisherigen Leihspieler nun für rund zwei Millionen Euro wohl fest verpflichtet hat, wie verschiedene Medien berichten. Die offizielle Bestätigung steht indes noch aus.

Leonidas Stergiou dreht auf

15 Mal trug Stergiou bisher den Stuttgarter Brustring und konnte bei den meisten Auftritten überzeugen. Beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg Anfang Februar spielte er erstmals über die vollen 90 Spielminuten als Stütze der VfB-Innenverteidigung.

Nach mehreren Kurzeinsätzen, die daraufhin folgten und bei denen er sich auch auf der rechten Außenbahn ausprobieren konnte, dreht er nun zum Saisonendspurt auf und stabilisiert die Stuttgarter Abwehrkette - ebenfalls auf der rechten Seite.

Hoffnungsträger am Neckar

Bezeichnend für den Erfolg von Stergiou: Mit ihm in der Mannschaft kassierte der VfB in diesem Jahr erst neun Gegentore. Er ist mittlerweile einer der Stabilisatoren der Stuttgarter Abwehrkette.

Mit Leonidas Stergiou als Abwehrstabilisator schaffte der VfB in dieser Saison die Qualifikation für die Champions League. In den letzten drei Spielen stand er durchgehend in der Startelf, hatte großen Anteil am Sieg gegen den FC Bayern München, zu dem er ein Tor beisteuerte. IMAGO MIS

Das bleibt auch auf internationaler Ebene nicht unbeobachtet: Die Schweizer Nationalmannschaft beobachtet Stergiou genau, mit seinen Leistungen in Bad Cannstatt darf er sich Hoffnungen auf einen Platz im EM-Kader der "Nati" machen.

Für das Team von Nationaltrainer Murat Yakin spielte Stergiou bisher nur ein einziges Mal: In der Nations League besiegten die Eidgenossen Portugal mit 1:0.

International zuhause: Leonidas Stergoiu und sein Traum von der EM

Nun könnte er erneut mit den Schweizern auf die Reise gehen. Obwohl: Eine richtig weite Anreise hätte Stergiou zu seinen Schweizer Kollegen nicht. Das "Waldhotel" in Degerloch bietet den Schweizern während der Europameisterschaft ein Zuhause und liegt nur etwa acht Kilometer entfernt von dem Stadion, in dem Stergiou gerade mit seinen Kollegen eine tolle Saison spielt.

Am 12.06.2022 debütierte Stergiou für die Nationalmannschaft seines Geburtslandes Schweiz. Gegen Portugal mit Ricardo Horta konnte Stergiou den Strafraum verteidigen. Am Ende gewann sein Team mit 1:0 in der Nations League. IMAGO Geisser

Bei der Europameisterschaft könnte der 22-Jährige mit guten Leistungen viel Selbstvertrauen tanken, um den Schwaben in der nächsten Saison in der Champions League zu helfen.

Mögliches Duell der VfB-Eliten

Außerdem käme es bei der EM zum Duell der VfB-Profis. Mit Maxi Mittelstädt und Chris Führich sowie wahrscheinlich mit Deniz Undav und Waldemar Anton trifft die DFB-Elf am 23. Juni in Frankfurt am Main auf die Schweiz.

In der nächsten Saison gehen Stergiou, Undav und Co. dann wieder gemeinsam für den VfB auf dem Platz. Dann geht es vielleicht gegen Barcelona, Paris oder Manchester City. Es wäre auch für Stergiou die vorläufige Krönung einer echten Erfolgsgeschichte.