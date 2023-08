Fix! Deniz Undav geht für den VfB Stuttgart auf Torejagd

Der VfB Stuttgart hat Angreifer Deniz Undav vom englischen Klub Brighton & Hove Albion verpflichtet. Bei den Schwaben soll der 27-Jährige Serhou Guirassy unterstützen.

Stürmer Deniz Undav geht in der neuen Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Das teilten die Schwaben am Mittwochabend mit. Laut Kicker zahlt der VfB etwa 700.000 Euro für einen Leih-Vertrag bis Saisonende mit anschließender Kauf-Option für eine Summe "im zweistelligen Millionenbereich". Der 27-Jährige hat in der vergangenen Saison 22 Premier-Spiele für Brighton & Hove Albion absolviert und dabei fünf Treffer erzielt. Dazu kamen zwei Tore im FA Cup. Vor seinem Wechsel auf die Insel hatte Undav beim belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise gespielt, wo er sich mit 25 Toren in 33 Spielen für die stärkste Liga der Welt empfahl.

"Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballer-Alter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Undav freut sich auf die neue Aufgabe: "So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte." Trainer Sebastian Hoeneß, kennt er bereits. Der 41-Jährige absolvierte vor seinem Engagement in Stuttgart eine Hospitanz bei Brighton & Hove Albion. "Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen."

Undav startete in Meppen durch

Undav ist in Achim bei Bremen geboren und spielte einst in der Werder-Jugend. Nach Stationen beim SC Weyhe, dem TSV Havelse und Eintracht Braunschweig II landete der 1,78 Meter große Stürmer beim SV Meppen. Nach starken Leistungen in der 3. Liga wechselte Undav 2020 nach zunächst Belgien zu Union Saint-Gilloise. Nach seinen vielen Toren in der zweiten und ersten belgischen Liga stand der Norddeutsche im Januar 2022 bei mehreren Vereinen auf der Liste.

Undav entschied sich für das Angebot von Brighton & Hove Albion, die ihn für etwa sieben Millionen Euro verpflichteten, dann aber noch ein halbes Jahr für den belgischen Erstligisten stürmen ließen. In die Premier League musste sich Undav jedoch meist mit der Rolle des Jokers zufriedengeben. Nun möchte er beim VfB Stuttgart wieder mehr Spielpraxis sammeln. Dort soll er Stürmer Serhou Guirassy entlasten, der in der vergangenen Saison mit elf Treffern der beste Torschütze der Schwaben war.

Verlassen Ito und Mavropanos den VfB Stuttgart?

Zwei andere Spieler könnten Stuttgart indes verlassen. Innenverteidiger Hiroki Ito soll einem Bericht von Sport1 zufolge bei Ajax Amsterdam auf der Liste stehen. Dort ist der frühere VfB-Sportdirektor Sven Mislintat inzwischen tätig. "In unseren sportlichen Planungen ist Hiroki Ito ein zentraler und fester Bestandteil. Ich sehe derzeit rein gar nichts, was uns davon Abstand nehmen ließe", hatte Mislintats Nachfolger Fabian Wohlgemuth kürzlich in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" gesagt. Konstantinos Mavropanos wird mit dem italienischen Meister SSC Neapel in Verbindung gebracht.