VfB-Sportdirektor Christian Gentner: "Die zusätzlichen Spiele geben uns auch Kraft"

Seit dem 12. November ist Christian Gentner der neue Sportdirektor des VfB Stuttgart. Im Interview mit SWR Sport sprach der 39-Jährige über die derzeitige Lage beim VfB.

SWR Sport: Fabian Wohlgemuth hat sinngemäß gesagt: "Man hat gemerkt, wir gehen auf dem Zahnfleisch." Wenn man als ehemaliger Spieler drauf schaut, wie stellt sich das dar?

Christian Gentner: Da ist sicherlich der volle Terminkalender damit gemeint. Natürlich auch die aktuelle Personalsituation mit dem einen oder anderen Verletzten, den wir aktuell zu beklagen haben. Das in Summe ist anspruchsvoll. Deshalb sind wir mit unserer Leistung in Bremen zufrieden.

SWR Sport: Heißt das auch, dass solche Spiele eher im Kopf entschieden werden und weniger sportlich? Hat da die Psyche mehr Bedeutung?

Christian Gentner: Es gehört beides dazu, um eine gewisse Müdigkeit aus den Beinen und dem Kopf rauszubekommen. Es ist wichtig zu betonen: Die zusätzlichen Spiele, die wir dieses Jahr haben, die wollten wir! Die haben wir uns erarbeitet, da sind wir sehr, sehr froh. Deshalb sehen wir das nicht zwingend als Belastung, sondern eben als Zusatz, als Bonus für uns, wo wir auch viel Motivation und Kraft draus schöpfen. Das hat uns hier und da auch in der Liga geholfen.

SWR Sport: Jetzt fahrt ihr zum Tabellenletzten der 2. Liga. Da sprechen viele von einem Pflichtsieg. Was heißt das jetzt für diesen Auftritt im Pokal gegen Regensburg?

Christian Gentner: Es ist ja bekannt, dass du auf dem Papier immer eine Favoritenrolle hast als Erstligist gegen einen Zweitligisten. Und trotzdem sind die Spiele sehr, sehr schwierig zu bestreiten. Wir werden da sicherlich auf einen Gegner treffen, der uns noch mal alles abverlangen wird. Der eventuell einen Tick frischer ist als wir aufgrund seines Terminplans. Und trotzdem ist es für uns klar, dass wir in die nächste Runde wollen, ohne dass wir den Gegner unterschätzen. Sie haben Greuther Fürth und mit Bochum auch schon einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekegelt. Es wird eine Aufgabe, die es nicht zu unterschätzen gilt. Und trotzdem wollen wir in dem Wettbewerb überwintern. Es ist eine große Chance, ist ein toller Wettbewerb. Und deshalb ist der Fokus da voll auf Sieg.