Zum Auftakt ins neue Jahr steht der VfB Stuttgart vor einem fordernden Programm. Sportdirektor Christian Gentner spricht im Interview mit SWR Sport über die sportliche Situation bei den Schwaben.

Mit der Frage nach Wünschen fürs neue Jahr tut sich Christian Gentner schwer. "Ich weiß nicht, ob es im Fußball immer um Wünsche geht", sagte der Sportdirektor. "Wir haben natürlich Ziele. Wir wollen eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Ansonsten wünschen wir uns natürlich spannende Spiele in der Arena und dass unsere Jungs gesund durch die Saison kommen."

Der VfB freut sich auf die Bonus-Spiele

Der Tanz auf drei Hochzeiten stellt den VfB Stuttgart derweil vor Herausforderungen. Gleich vier englische Wochen am Stück warten auf die Schwaben. Zu den Spielen in der Bundesliga kommen die Champions-League-Partien bei Slovan Bratislava (21.1.) und gegen Paris St. Germain (29.1.). Am 4. Februar steht dann das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg an.

Gentner erwartet das Programm mit einer Mischung aus Respekt und Vorfreude. Wobei letzteres deutlich überwiegt. "Ganz klar ist es so, dass wir uns darauf freuen. Das haben wir immer wieder betont. Das soll keine zusätzliche Belastung sein", sagte Gentner. "Das sind Bonus-Spiele, die wir in unseren Kalender bekommen haben."

Gentner über Undav und Leweling

Der 39-Jährige sieht den VfB für die kommenden Wochen gerüstet. "Natürlich ist das anspruchsvoll. Aber wir haben auch dementsprechend den Kader zusammengestellt. Die Jungs sind alle Profis, die wollen am liebsten auch alle drei Tage spielen", so Gentner.

Vor den vollgepackten Wochen, die mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg (12. Januar) beginnen, kommen zwei prominente Rückkehrer gerade recht. Sowohl Deniz Undav als auch Jamie Leweling stehen nach ihren Muskelverletzungen vor dem Comeback. "Stand jetzt sind sie fit und trainieren komplett mit der Mannschaft mit", sagte Gentner. "Wir werden natürlich weiterhin alles mit Bedacht aufbauen."

Die Breite des Kaders von Trainer Sebastian Hoeneß macht es möglich, dass die beiden Nationalspieler nicht von 0 auf 100 starten müssen. "Es sind sehr viele Spiele in den kommenden Wochen und wir wollen die Jungs natürlich fit durch die Spiele bringen. Deshalb wird es da auch viel um Belastungssteuerung gehen", sagte Gentner.

Die Bundesliga hat für den VfB Priorität

Und was wünscht sich Gentner für den Rest der Saison? Pokalfinale, K.o.-Runde in der Champions League oder Top 5 in der Bundesliga? "Da sind wir wieder bei den Wünschen angekommen", sagte ein lächelnder Gentner.

"Die Priorität hat immer die Liga. Ganz klar, das ist unser Tagesgeschäft. Es ist auch der ehrlichste Wettbewerb, wenn man über 34 Spieltage ein Ergebnis erzielt." Und trotzdem will der VfB auch in der Champions League und im DFB-Pokal "nach unseren Möglichkeiten das Maximum erreichen", so Gentner. Mit Zielen statt Wünschen.