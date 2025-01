Große Solidarität nach Brand im Tierheim in Freiburg

per Mail teilen

Bei einem Brand im Tierheim in Freiburg sind am Neujahrstag 40 Vögel und zehn Igel verendet. Der Tierschutzverein arbeitet nun mit Hochdruck daran, den Tieren, die das Feuer überlebt haben, wieder ihr Heim aufzubauen. Trost finden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem in der Hilfsbereitschaft vieler Tierfreunde.