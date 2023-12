per Mail teilen

Es kriselt bei Waldhof Mannheim. Vor dem Drittliga-Spiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue ist die Stimmung bei den Waldhof-Fans eine Mischung aus Zuversicht und Frustration.

Seit mittlerweile 10 Spielen ist der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga ohne Sieg. Das bedeutet Abstiegsrang 18 in der Tabelle. Gelingt dem Waldhof unter Trainer Rüdiger Rehm am Samstag (16.12., 14 Uhr, SWR) der lang ersehnte Sieg?

Für die Fans des SVW keine einfache Situation, zur Autogrammstunde der Spieler unter der Woche in Mannheim kamen sie dennoch zahlreich. Die Stimmung der Anhänger im Hinblick auf die Situation ist getrübt, aufgegeben haben sie ihre Mannschaft aber nicht.

"Der Fußballgott ist zurzeit nicht für Waldhof"

Waldhof-Fan Aurelio sagt: "Ich kann einfach nur hoffen, dass die Jungs das hinbekommen." Jetzt die Unterstützung einstellen, kommt für ihn nicht infrage. "Einmal Waldhof, immer Waldhof. Ich werde zu jedem Spiel gehen und es mir angucken."

Sendehinweis Das Spiel der Mannheimer gegen Erzgebirge Aue am Samstag (16.12, 14 Uhr) überträgt der SWR live im TV. Ob die Wünsche der Waldhof-Fans schon hier in Erfüllung gehen, wird sich zeigen.

Ebenfalls Mannheim-Anhänger ist Giuseppe. Er ist der Meinung: "Man sieht halt, dass die kämpfen wollen, aber irgendwie ist der Fußballgott zurzeit nicht für Waldhof. Die Stimmung ist ein bisschen bedrückend, aber die Hoffnung stirbt zuletzt." Er wünscht sich, dass das Team weiter kämpft "und dass sie hoffentlich am Samstag jetzt erstmal den Erfolg wieder zurückholen."

Auch SVW-Fan Eduard honoriert, dass das Team von Trainer Rehm kämpft, das sei "das Wichtigste". Dennoch ist er nicht zufrieden mit der aktuellen Situation, als "katastrophal" bezeichnet er sie. "Leider sind wir selbst zu Hause nicht mehr die Macht, die wir letztes Jahr waren. Hoffentlich steigen wir nicht ab."

Der Trainer ist für die Fans nicht das Problem

Den Rauswurf von Waldhof-Coach Rüdiger Rehm fordern Fans wie Guiseppe aber nicht: "Am Ende liegt es ja nicht nur am Trainer. Auch mit den ganzen Tumulten da im Hintergrund. Ich hoffe noch, dass der Trainer die Wende schafft." Ähnlich sieht es Aurelio: "Natürlich ist es blöd, dass wir mit ihm die ganze Zeit Spiele verlieren, aber ich finde, er hat da jetzt nicht hundert Prozent Schuld dran." Manchmal sei es auch einfach die Leistung der Spieler.