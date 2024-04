Serie beendet: SV Waldhof verliert daheim gegen RW Essen

Der SV Waldhof Mannheim hat sein Heimspiel gegen RW Essen verloren. Die Mannheimer vergaben zahlreiche gute Chancen und unterlagen im Traditionsduell gegen die Essener mit 0:2.

Nach sechs Spielen ohne Niederlage verlor der abstiegsbedrohte SV Waldhof am 34. Spieltag der 3. Liga trotz vieler guter Chancen daheim gegen Rot-Weiss Essen mit 0:2. Torben Müsel (42. Minute) und der eingewechselte Leonardo Vonic (90.) trafen für die Gäste im Carl-Benz-Stadion. Essen ist damit wieder mitten drin im Aufstiegsrennen.

15.000 Zuschauer im Traditionsduell

Rund 15.000 Zuschauer sorgten für eine beeindruckende Kulisse im Traditionsduell der einstigen Bundesligisten, darunter waren immerhin 1.300 Gäste-Fans, die aus dem Ruhrgebiet angereist waren. Die Partie begann allerdings wegen verstärkter Einlasskontrollen mit zehnminütiger Verspätung, die Fankurve der Mannheimer füllte sich nach Protesten erst im Laufe des Spiels.

Waldhof-Coach Marco Antwerpen hatte gegenüber dem 1:1 beim MSV Duisburg die Rotationsmaschine angeworfen und seine Startelf auf vier Positionen geändert. Für den gelbgesperrten Kapitän Marcel Seegert begann Julian Rieckmann, außerdem starteten Bolay, Jans und Arase für Carls, Bahn und Hawkins, die zunächst als Joker auf der Bank saßen. Auch Essen-Coach Christoph Dabrowski meldete vier Wechsel: Brumme (Gelbsperre), Sapina und Obuz (beide verletzt) fehlten, Young war zunächst auf der Bank. Wiegel, Eisfeld, Kourouma und Voelcke waren stattdessen von Beginn an dabei.

Erste Doppelchance für Essen, dann scheitert Boyd frei vor Golz

Den ersten Aufreger in der munteren und umkämpften Partie gab`s nach knapp sechs Minuten. Waldhof-Keeper Omer Hanin ließ zunächst einen Schuss von RWE-Verteidiger Sascha Voelcke nach vorne abprallen, rettete dann aber famos beim Nachsetzen das 0:0.

Nach 18 Minuten hätte Terrence Boyd die abstiegsgefährdeten Mannheimer in Führung schießen müssen. Der Mittelstürmer schlängelte sich nach einem weiten Ball an der Essener Verteidigung vorbei, stand frei vor Keeper Jakob Golz. Der Sohn der Freiburger Torhüter-Legende Richard Golz wehrte Boyds Flachschuss überragend mit dem linken Fuß noch ab. Eine sensationelle Aktion des 25-jährigen Essener Torhüters.

Die nächste Großchance für den SV Waldhof nach einer guten halben Stunde: Samuel Abifade aber jagte den Ball aus zehn Metern über das Essener Tor. Boyd und Arase hatten sich zuvor wuchtig durchgesetzt. Auf Seiten der Essener konnte sich Moussa Doumbouya mehrfach geschickt in Szene setzen, die Sturmspitze der Rot-Weissen wirkte stets gefährlich, fünf Minuten vor der Pause rettete Hanin in höchster Not, als der Mann aus Guinea aus kurzer Distanz zum Abschluss kam.

Essener Führung durch Müsel kurz vor der Pause

Und dann passierte es doch noch vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Michael Bacher. Eine verunglückte Kopfballabwehr von Terrence Boyd im eigenen Sechzehner bestrafte Torben Müsel mit einer strammen Direktabnahme aus gut zehn Metern mit der 1:0-Pausenführung für die Gäste (42. Minute). Der prompte Ausgleich der Mannheimer drei Minuten danach durch Terrence Boyd wurde wegen einer knappen Abseitsstellung des Waldhof-Torjägers zurückgepfiffen.

Boyd vergibt auch in der zweiten Hälfte mehrfach gegen Golz

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Mannheim den Druck, griff früh an, hatte mehrere gute Möglichkeiten für den Ausgleichstreffer. Die beste Chance stand nach einer knappen Stunde erneut für Terrence Boyd zu Buche. Waldhofs wuchtiger Angreifer scheiterte aber erneut an Jakob Golz und dessen Fußabwehr. Boyd betrieb weiter Chancenwucher, traf auch nach 78 Minuten nicht ins Essener Gehäuse. Wieder hieß der Sieger Golz. Zehn Minuten vor Spielende scheiterte Abifade aus kurzer Distanz an der vielbeinigen Abwehr der Gäste. In der 88. Minute war es erneut Terrence Boyd, der den Ball seinem Dauerkontrahenten Jakob Golz in die Arme köpfte.

Vonic trifft zum 2:0-Endstand für Essen

Die Entscheidung dann in der 90. Minute, Leonardo Vonic gelang gegen die aufgerückten Mannheimer das spielentscheidende 2:0 für Essen. Vonic war erst Sekunden zuvor von Christoph Dabrowski eingewechselt worden. Also der perfekte Joker von RWE.

Mit diesem Auswärtsieg sind die Essener, zumal mit einem Nachholspiel im Plus, wieder dabei im Rennen um die begehrten Aufstiegsplätze zur 2. Liga. Für die Waldhöfer, die gegen die Rot-Weissen vor allem an ihrer Chancenverwertung scheiterten, wird es nach dem 1:0-Sieg von Konkurrent Halle gegen Verl am Samstag und jetzt nur noch drei Punkten Vorsprung zum Abstiegsplatz wieder kritisch im Tabellenkeller. Nächsten Samstag (16.30 Uhr) müssen die Mannheimer beim SC Verl antreten. Rot-Weiss Essen empfängt am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) den FC Ingolstadt.