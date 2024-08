Nach Fehlstart: Mannheim leiht Matriciani von Schalke 04 aus

per Mail teilen

Waldhof Mannheim hat Henning Matriciani für die laufende Saison vom Zweitligisten Schalke 04 ausgeliehen. Der Abwehrspieler soll dabei helfen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Abwehrspieler Henning Matriciani wechselt auf Leihbasis von Schalke 04 zu Waldhof Mannheim. "Seine Art und Weise, wie er den Fußball sieht und lebt, passt sehr gut zu uns und wird uns wichtige defensive Stabilität geben", so Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport in einer Pressemitteilung. Waldhof Mannheim habe sich in den vergangenen Wochen sehr bemüht, den Transfer von Matriciani möglich zu machen.

"Auch wenn an den ersten drei Spieltagen noch nicht alles optimal lief, hat man das Potenzial im Verein und der Mannschaft sehen können“, sagte Matriciani selbst und verkündete gleichzeitig, dass er sich sehr auf Mannheim freue.

Matriciani war bei Schalke 04 von Trainer Karel Geraerts aussortiert worden. Der ehemalige U21-Nationalspieler hatte bei den S04-Fans in der Bundesliga-Abstiegssaison 2022/23 durch seinen unermüdlichen Einsatz Kultstatus erlangt, fiel in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit aber immer wieder durch Fehler auf.