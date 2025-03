Waldhof Mannheim: Drei Spiele als Wegweiser im Kampf gegen den Abstieg

Der SV Waldhof Mannheim steht nach 26 Spieltagen in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Die jüngsten Ergebnisse lassen die Kurpfälzer auf einen guten Saison-Ausgang hoffen.

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen: Diese Ausbeute hat die Situation des SV Waldhof Mannheim im Tabellenkeller der 3. Liga klar verbessert. Zwar steht die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares mit 30 Punkten immer noch auf Tabellenplatz 17, der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze ist aber geschafft. Der Rückstand auf Rang 16 beträgt nur einen Punkt, Platz elf ist nur drei Zähler entfernt.

"Es ist eng hinten. Alle Mannschaften, die hinten drin sind, kämpfen um den Klassenerhalt", beschreibt Waldhof-Cheftrainer Bernhard Trares im SWR-Interview die Tabellensituation, in der fast die halbe Liga noch um den Klassenverbleib zittern muss. "Wir müssen unsere Punkte holen, wir brauchen da gar nicht so viel auf die anderen gucken. Wichtig wird sein, dass wir uns auf uns konzentrieren, unsere Spiele gewinnen, unsere Punkte holen. Und dann werden wir das schaffen."

Trares strahlt Optimismus aus

Die jüngsten Leistungen stimmen den 59-Jährigen optimistisch für die kommenden Aufgaben. "Wir haben in Osnabrück schon eine sehr gut erste Halbzeit gespielt und haben in den beiden Heimspielen eine gute Leistung gebracht. Deshalb sind wir optimistisch, dass wir in Essen punkten oder sogar gewinnen", so Trares.

Vor dem SV Waldhof Mannheim liegt ein Dreierpack mit wegweisenden Spielen in der 3. Liga. Am Sonntag (9.3., 19:30 Uhr) gastieren die Mannheimer bei Rot-Weiss Essen, danach folgt am Mittwoch (12.3., 19:00 Uhr) das Heimspiel gegen den kriselnden SV Sandhausen, bevor es am darauffolgenden Sonntag (16.3., 16:30 Uhr) zum Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue geht.

Waldhof Mannheim trifft auf formstarke Essener

Bernhard Trares beschäftigt sich erstmal ausschließlich mit dem kommenden Gegner Rot-Weiss Essen. "Sie sind gut drauf", sagt Trares mit Blick auf die starke Essener Serie von drei Siegen und insgesamt sechs ungeschlagenen Partien nacheinander in der 3. Liga. "Aber jede Serie reißt auch mal. Auch die Serie in Essen wird irgendwann reißen. Und ich hoffe, dass wir diejenigen sind, die die Serie zum Reißen bringen." Dabei baut Trares vor allem auf die Geschlossenheit der Mannschaft, die er als eine der großen Stärken seines Teams benennt.