Waldhof Mannheim stellt Cheftrainer Bernhard Trares frei

Der SV Waldhof Mannheim hat Cheftrainer Bernhard Trares freigestellt. Außerdem verkündete der Verein am Mittwoch, dass Gerhard Zuber neuer Sportgeschäftsführer werden wird.

Großes Stühlerücken beim Krisenclub in Mannheim: Gerhard Zuber wird neuer Sportgeschäftsführer und auch ein früherer Bundesliga-Torwart kommt neu in den Verein. Der Trainer hingegen muss gehen. Einen Tag nach der ernüchternden 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching sind beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim weitere weitreichende Personalentscheidungen getroffen worden.

Zunächst verkündete der Traditionsclub die Verpflichtung von Gerhard Zuber als neuem Sportgeschäftsführer, dann die Freistellung von Trainer Bernhard Trares. Trares habe "viel Zeit und Energie in den Verein investiert" und sich mit dem Waldhof "identifiziert", sagte Präsident Bernd Beetz. "Aufgrund der sportlichen Entwicklung und der aktuellen Situation im Abstiegskampf haben wir uns jedoch entschieden, einen sportlichen Neustart durchzuführen." Der 59-jährige Trares war erst im September als Coach nach Mannheim zurückgekehrt. Über seine Nachfolge will der Club zeitnah entscheiden.

Mathias Schober wird Sportdirektor

Fest steht bereits, dass Zuber als Geschäftsführer gemeinsam mit Mathias Schober, der als Sportdirektor anheuert, die Kurpfälzer vor dem drohenden Absturz in die Regionalliga bewahren und in eine bessere Zukunft führen soll. "Wir haben einige Aufgaben, die wir in der nächsten Zeit angehen müssen", sagte Zuber, der einst Sportchef beim FC Schalke 04 und bei Hannover 96 war. "Zunächst liegt aber der volle Fokus auf dem Klassenerhalt in dieser Saison."

Der 49-jährige Österreicher sei ein "absoluter Fachmann, der sowohl über strategische Kompetenz als auch über ein hervorragendes Netzwerk im Profifußball verfügt", sagte Präsident Bernd Beetz. Genau wie Zuber stand auch Schober lange auf Schalke unter Vertrag - einst als Bundesliga-Torwart, später in verantwortlicher Position im Nachwuchs. Die Mannheimer waren mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, liegen sechs Spieltage vor Schluss aber nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Am Dienstag verloren sie gegen Schlusslicht Unterhaching. Zuvor hatten sie die Trennung von ihrem bisherigen Sportlichen Leiter Anthony Leviso verkündet.