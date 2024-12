per Mail teilen

Angreifer Terrence Boyd hat sich im Auswärtsspiel der Mannheimer bei Dynamo Dresden verletzt. Im Abstiegskampf wird er seinem Club in nächster Zeit nicht helfen können.

Der SV Waldhof Mannheim muss für längere Zeit auf seinen Torjäger Terrence Boyd verzichten. Der 33-Jährige habe sich im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (1:2) am vergangenen Freitag den Mittelfuß gebrochen und werde bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen, teilte der Fußball-Drittligist mit.

Boyd mit sechs Saisontoren

Boyd war im Januar 2024 vom 1. FC Kaiserslautern nach Mannheim gewechselt. In der laufenden Saison erzielte er bislang sechs Tore für den SV Waldhof, der erneut weit hinter den eigenen Erwartungen und in der Tabelle aktuell nur auf Platz 15 liegt. Zum Jahresabschluss trifft die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Trares am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) auf Arminia Bielefeld.