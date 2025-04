Remis in Hannover: Waldhof Mannheim tritt im Abstiegskampf auf der Stelle

Am 34. Spieltag der 3. Liga spielt der SV Waldhof Mannheim beim Vorletzten Hannover 96 II nur Unentschieden. Der Punkt hilft keinem der beiden Teams so recht weiter.

Hannover 96 II und der SV Waldhof Mannheim haben sich im Kellerduell der 3. Liga 1:1 (1:1) getrennt. Felix Lohkemper (18. Minute) schoss die Kurpfälzer nach einem langen Ball in Führung. Valmir Sulejmani (45.) sorgte kurz vor der Halbzeitpause mit einem wuchtigen Freistoß für den Ausgleich.

Durch das Remis steht der SVW mit nun 39 Punkten als Tabellen-16. knapp über dem Strich. Der VfB Stuttgart II auf dem ersten Abstiegsrang 17 hat ebenso 39 Zähler, aber ein schlechteres Torverhältnis. Hannover II als Vorletzter mit nun 30 Punkten hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Julian Rieckmann fast mit der frühen Gästeführung

Für beide Teams zählte angesichts der Tabellenkonstellation nur ein Sieg - und so spielten sie auch von Beginn an nach vorne. Waldhofs Mittelfeldspieler Julian Rieckmann hätte die Kurpfälzer bereits in der ersten Minute in Führung bringen können, schoss aber aus elf Metern knapp über das Hannoveraner Tor. Auf der Gegenseite vergaben Mustafa Abdullatif (4.) und Ben Westermeier (5.) erste Gelegenheiten.

Felix Lohkemper bringt den SV Waldhof in Front

In der 18. Minute ging der SVW dann in Führung. Nach einem langen Ball war Lohkemper frei durch. Der Angreifer blieb im Eins-gegen-Eins-Duell mit 96-Keeper Toni Stahl cool und schob zur Gästeführung ein. Lohkemper hatte auch die nächste Chance für den SV Waldhof, sein Schlenzer aus knapp 14 Metern geriet aber zu zentral (30.).

Ex-Waldhöfer Valmir Sulejmani trifft per Freistoß

In der Folge zog sich Mannheim zurück. Hannover agierte bemüht, aber ohne Durchschlagskraft - bis zur 45. Minute. Nach einem Foul von SVW-Mittelfeldspieler Samuel Abifade an Jeremie Niklaus gab es Freistoß für die Niedersachsen. Sulejmani, der von 2018 bis 2020 für Waldhof Mannheim gespielt hatte, verwandelte diesen aus knapp 18 Metern mit einem wuchtigen Schuss durch die Mannheimer Mauer zum 1:1-Ausgleich.

Die zweite Hälfte begann mit einer guten Kopfballchance für Mannheims Niklas Hoffmann, der Abwehrspieler verzog allerdings knapp (47.). Wenig später versprang Thaddäus Momuluh der Ball vor dem Waldhof-Tor in aussichtsreicher Position (51.).

Arianit Ferati fliegt vom Platz

In der Folge neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitgehend, weitere Chancen gab es erst einmal nicht. In der 77. Minute sah Mannheims Arianit Ferati die Gelb-Rote-Karte, so dass der SVW die verbleibenden Minuten mit zehn Mann bestreiten mussten. Ärgerlich: Der Mittelfeldspieler hatte die zweite Verwarnung wegen Ballwegschlagens kassiert.

In der Schlussphase machte dann Hannover Druck - und kam auch noch zu einer großen Gelegenheit. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten kam Momuluh zum Abschluss. Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels konnte die Richtung des Balls noch leicht verändern, Hoffmann kratzte den Abschluss schließlich von der Linie (79.).

Waldhof-Trainer Dominik Glawogger muss noch auf den ersten Sieg warten

Mannheim verteidigte in Unterzahl das 1:1-Remis, das letztlich auch verdient war. Der neue Waldhof-Trainer Dominik Glawogger, der vor knapp anderthalb Wochen auf den freigestellten Bernhard Trares gefolgt war, wartet somit weiterhin auf seinen ersten Sieg mit den Kurpfälzern. Beim Debüt des 35-jährigen Österreichers war der SVW mit 0:3 gegen den TSV 1860 München unter die Räder gekommen.

Für beide Teams geht es am nächsten Wochenende weiter. Am Samstag (26.04., 14:00 Uhr) muss Hannover 96 II bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund ran. Einen Tag später empfängt der Waldhof den VfB Stuttgart II zum nächsten Kellerduell in der 3. Liga (Sonntag, 27.04., 19:30 Uhr).