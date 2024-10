Leidenschaftliche Mannheimer belohnen sich gegen Aue

Der SV Waldhof Mannheim hat einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller der 3. Liga gemacht. Im Duell mit Erzgebirge Aue brachte Terrence Boyd die Mannheimer in die Spur.

Boyd, 33, war einmal mehr der gefährlichste Akteur der Mannheimer und gerade in der ersten Hälfte an nahezu jeder Offensivaktion beteiligt. Vor der Pause erzielte er das 1:0 (32. Minute), im zweiten Durchgang erhöhten die Einwechselspieler Kelvin Arase (78.) und Kennedy Okpala (90.+4) zum 3:0-Endstand. Mit dem Heimsieg haben sich die Mannheimer zumindest vorerst etwas von den Abstiegsrängen entfernt, auch wenn die Konkurrenz noch nachlegen kann. Die Gäste aus Aue haben es verpasst, näher an die Tabellenspitze heranzurücken. Waldhof-Trainer Bernhard Trares sprach von der besten Leistung seines Teams, seit er da ist: "Wir mussten unglaublich viel arbeiten, wir haben super verteidigt. Es ist ein Traum, welche Stimmung in dem Stadion ist."

Mannheimer haben die besseren Chancen

Trares musste seine Mittelfeldzentrale umbauen: Für Julian Rieckmann (Gelb-Rot-Sperre) und Rico Benatelli (angeschlagen) spielten Adrian Fein und Debütant Janne Sietan. Aue war zwar lange Zeit das dominante Team, aber die Mannheimer erspielten sich die besseren Chancen. Immer wieder war es Boyd, der gefährlich vor dem Tor der Sachsen auftauchte. Zunächst waren seine Abschlüsse noch zu unplatziert, dann köpfte er sein Team aber nach einer Flanke von

Martin Kobylanski von der rechten Seite in Führung.

Arase und Okpala entscheiden die Partie

In der zweiten Hälfte warten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Carl-Benz-Stadion zunächst vergeblich auf gefährliche Torszenen. Die Partie wurde hitziger und deshalb auch etwas zerfahrener. Wie schon vor der Pause hatte Aue die bessere Spielanlage, fand aber kaum Wege durch Mannheims Defensive.

Rund eine Viertelstunde vor dem Ende entschied Mannheims Einwechselspieler Arase die Partie. Sein abgefälschter Schuss im Sechzehner kullerte an Aues Keeper Martin Männel vorbei ins Tor. Arase war da noch keine zwei Minuten auf dem Feld. Die Gäste machten auf und mussten nach einem Konter der Mannheimer das dritte Gegentor hinnehmen. Okpala traf mit einem Schuss ins rechte untere Eck.

300. Spiel für Marcel Seegert

Ein besonderes Spiel war es für Mannheims Kapitän Marcel Seegert. Der 30-Jährige hat sein 300. Pflichtspiel für die Buwe absolviert und wurde von den Fans mit einem Spruchband und Gesängen gefeiert. Damit rückt der Innenverteidiger an Vereinslegende Karl-Heinz Bührer (332 Einsätze) heran. Zu Rekordspieler Roland Dickgießer (490 Einsätze) fehlen allerdings noch viele Spiele.