Die magische 3: Waldhofs Marcel Seegert feiert perfektes Jubiläum

per Mail teilen

Drei Tore, dritter Heimsieg in Folge und 300 Spiele für Waldhof Mannheim: Marcel Seegert hat am Freitag gegen Erzgebirge Aue einen unvergesslichen Abend erlebt.

Als das 3:0 (1:0) gegen Erzgebirge Aue nach Treffern von Terrence Boyd (32. Minute) und den Jokern Kelvin Arase (78.) und Kennedy Okpala (90.+4) unter Dach und Fach war, ging die Party im Carl-Benz-Stadion erst richtig los.

Applaus hatte sich die gesamte Mannschaft verdient nach einem leidenschaftlichen Auftritt gegen Aue und einem völlig verdienten Heimsieg. Und doch wurde ein Mann ganz besonders gefeiert: Kapitän Marcel Seegert hatte sein 300. Spiel für die Buwe absolviert. Der 30-Jährige steht wie kein zweiter Profi sinnbildlich für den Traditionsverein.

Marcel Seegert und der Waldhof - eine vertraute Beziehung

Seegert stieg auf den Zaun und feierte gemeinsam mit den Anhängern der Kurpfälzer - Ehre, wem Ehre gebührt. "Ich bin extrem dankbar, dass die Jungs mir heute den Sieg beschert haben. Jetzt können wir ein bisschen feiern. Unter Flutlicht ist immer nochmal ein bisschen sentimentaler, man hat etwas mehr Atmosphäre. Wunderschön einfach", sagte ein strahlender Kapitän im Anschluss im Gespräch mit SWR Sport.

Erst jetzt, nachdem der Sieg in trockenen Tüchern war, konnte er seinen Abend gänzlich genießen. "Du bekommst ein Präsent überreicht vom Verein und die Fans schreien deinen Namen. Das versuchst du ganz kurz zu genießen, aber dann ist 90 Minuten Adrenalin angesagt", sagte Seegert, der zu schätzen weiß, dass er in seiner Stadt auch fußballerisch sein Zuhause hat. "Man kommt ins Stadion und sieht schon die ein oder andere Ordnerin am Parkplatz. Man kennt die Personen eben schon zehn Jahre." Worte, die eine Vertrautheit zeigen, die wohl nicht vielen Fußballprofis während ihrer Karriere zuteil wird.

Waldhof-Trainer Trares "stolz", Seegert im Team zu haben

Waldhof-Trainer Bernhard Trares unterstrich die wichtige Rolle, die Seegert innerhalb der Mannschaft ausfüllt. "Ich bin unglaublich stolz, jemanden hier zu haben, der hier aufgewachsen ist, der den Waldhof kennt, der die Stadt kennt. Und er kann den Jungs, die hierher kommen, etwas vermitteln, auch die schönen Seiten der Stadt zeigen", sagte der 59-Jährige.

Neben der Feier für Kapitän Seegert konnte Trares auch sportlich vollauf zufrieden sein. "Eine fantastische Leistung meiner Mannschaft heute Abend. Wir haben alles auf dem Platz gelassen, es war jetzt nichts mehr im Tank", so Trares. "Hintenraus ist das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch, weil Aue schon ein brutal starker Gegner war. Aber letztendlich ist es ein hochverdienter Sieg für uns, weil wir über das ganze Spiel die klareren Chancen hatten. Ich bin heute riesig stolz auf das Team."

Waldhof gastiert bei BVB-Reserve

Nach dem Erfolg setzt sich der Waldhof mit zwölf Punkten im Mittelfeld der 3. Liga fest. Wobei der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur wenige Zähler beträgt. Daher gilt für die Mannheimer, den Fokus zu behalten und weiter zu punkten. Die nächste Möglichkeit dazu ergibt bereits am Dienstag, wenn die Kurpfälzer um 19 Uhr bei Borussia Dortmund II antreten.

Soweit wollte Marcel Seegert am Freitag aber noch nicht denken. Stattdessen machte er seine ganz eigene Gleichung für das Jubiläum auf. "Mega, unfassbar. Drei Tore - jedes Tor symbolisch für 100 Spiele", so der Kapitän. Na, da können sich die Waldhof-Fans ja schon auf Seegerts 400. Spiel freuen. In gut drei Jahren könnte es soweit sein.