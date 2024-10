Wenn der SV Waldhof am Freitag (19 Uhr) gegen Erzgebirge Aue spielt, dann wird die Partie das 300. Pflichtspiel von Kapitän Marcel Seegert für die Mannheimer sein. Der Abwehrspieler ist inzwischen eine echte Kultfigur.

Auch der Waldhof-Trainer ist voller Hochachtung, was seinen Kapitän angeht: "Das ist pur Waldhof", so Bernhard Trares über Marcel Seegert, "sein Herz hängt einfach am SV Waldhof, er lebt das tagtäglich". Der Innenverteidiger trägt zum 300. Mal das blauschwarze Trikot, wenn es am Freitagabend unter Flutlicht bei Erzgebirge Aue in den zehnten Spieltag der 2. Liga geht.

Ein stolzer Tag für Seegert. 300 Spiele, das ist eine Menge Holz für den einzigen gebürtigen Mannheimer im Waldhof-Team, nur wenige hundert Meter vom Vereinszentrum am Alsenweg entfernt war der 30-Jährige geboren worden. Im August 2014 hatte Seegert in der Partie gegen den SC Freiburg II, damals noch in der Regionalliga, seinen ersten Einsatz in der Waldhof-Mannschaft. Jetzt also steht der kantige Abwehrmann vor dem Pflichtspiel-Jubiläum. "Es ist ganz wichtig, solche Spieler in der Mannschaft zu haben, dazu gehört auch Kenny Okpala, die wissen und vermitteln können was der Waldhof bedeutet."

In der Jugend war Marcel Seegert über den PSV Mannheim und den SC Käfertal in die renommierte Waldhof-Jugend gewechselt, durchlief später auch Zwischenstationen in Hoffenheim, Mainz und Sandhausen, ehe er vor fünf Jahren in seine Heimat in den Mannheimer Norden zurückkehrte und sich als Kapitän und Führungsspieler etablierte. Bei den Waldhof-Fans ist "Cello", wie ihn alle nennen, längst Kult.

Trares: "Wir werden als Sieger vom Platz gehen"

Auch am Freitag auf dem Rasen gegen Aue wird Marcel Seegert eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen, um die Sachsen auszubremsen. Erzgebirge Aue steht immerhin auf Platz fünf der Tabelle. Bernhard Trares weiß genau, was da auf sein Team zukommt: "Aue ist eine sehr gut Mannschaft, die sehr gut gestartet ist", so der Waldhof-Coach, "die wollen unbedingt aufsteigen und haben den Druck, gegen uns gewinnen zu müssen. Wir müssen aber auch gewinnen. Aue wird offensiv auftreten und versuchen, das Spiel zu bestimmen".

Trares freut sich vor allem auf die phantastische Stimmung unter Flutlicht im Carl-Benz-Stadion und zeigt sich ausgesprochen optimistisch: "Ich bin mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen". Punkte würden in jedem Fall gut tun, nachdem die Waldhöfer vor der Länderspielpause mit dem 1:2 beim Derby in Sandhausen zum ersten Mal unter Bernhard Trares als Verlierer vom Platz gingen.

Sebert ist Rekordhalter

Übrigens: Mit großem Abstand der Pflichtspiel-Rekordhalter beim SV Waldhof ist Günter Sebert. Der "Sam", der mit den Mannheimern in den 80er Jahren auch in der Bundesliga spielte, trug zwischen 1967 und 1987 insgesamt 483 Mal das blauschwarze Trikot, war später auch Co-Trainer und Trainer am Alsenweg. Vermutlich wird selbst ein Marcel Seegert diese grandiose Marke in seiner Karriere nicht mehr erreichen können...